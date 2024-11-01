Martes 19 de agosto de 2025
Día de todos los santos: A tu lado podrías tener uno

La iglesia católica a lo largo de los años, tuvo diversas celebraciones de vital importancia para los feligreses, como por…

Por Pasante1

Día de todos los santos: A tu lado podrías tener uno
La iglesia católica a lo largo de los años, tuvo diversas celebraciones de vital importancia para los feligreses, como por ejemplo, el primero de noviembre, que se festeja el Día de Todos los Santos y aunque el nombre puede hacer creer que se trata de resaltar a todos los santos venerados, la realidad es, que este día exige agradecer y recordar a todas aquellas personas que vivieron sus vidas en base a los ideales y valores cristianos.

Sin embargo, su origen no fue de casualidad, en Europa Central y Occidental, existieron unos grupos llamados antiguos Celtas que celebraban el 31 de octubre en honor a Samhain, el dios de los muertos. El irlandés George Keating escribió el libro The History of Isreland en 1857, donde relató que los celtas de la época creían que las fuerzas de las tinieblas estaban presentes, debido a eso, encendían una gran hoguera con la fe de complacer a los dioses druidas y, al creer que las almas de los muertos regresaban a sus hogares, las personas se disfrazaban y se ponían máscaras.

Por esa razón, la iglesia católica decidió interponer una festividad cristiana para conmemorar a personas que fueron ejemplo con respecto a los valores modelo de la iglesia (dignidad humana, la libertad, la solidaridad, el amor, la verdad, la justicia, la paz y la esperanza), en lugar de celebrar o imitar algún dios pagano, como lo realizan actualmente en Halloween el 31 de octubre.

¿Cuál es el significado religioso?

El primero de noviembre, se celebra la unión de la iglesia triunfante, donde están los santos que gozan de la visión beatifica en el cielo y la iglesia peregrina, que se compone por los fieles que aún viven en la tierra.

Además de eso, es una celebración que sirve como recordatorio de que la muerte no es el final, sino una transición hacia una vida más plena, por ende, se mantiene la esperanza en la vida eterna.

Al final el Día de Todos los Santos, es una celebración con un profundo significado espiritual e histórico. Donde la iglesia católica, busca honrar a todos los santos, fortalecer la fe en la vida eterna y mantener las tradiciones de hace muchos años, pero adaptándolas al mensaje cristiano.

Elianny Isabel Touissant/pasante

Noticia al Día.

Al Dia

Patinadores zulianos conquistan Colombia con nueve medallas

Tres de plata y seis doradas fue la cosecha conquistada por Sebastián Sánchez, Alanis Hernández y César Montoya
Viral

Dos creadores de contenido resultaron heridos en un choque mientras grababan un video

Patrick Blackwood y Nina Santiago, creadores de contenido en Estados Unidos, se volvieron tendencia en redes sociales tras sobrevivir a…
Al Dia

Banco de Venezuela triplicó su cartera de crédito en los últimos 12 meses

También superó los mil 700 millones de dólares en depósitos
Nacionales

Diócesis de Trujillo presentó agenda por la canonización de JGH

La canonización será el 19 de octubre de 2025

