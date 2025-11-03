Diana Belloso, rectora de URBE, gana el JCI TOYP Venezuela 2025 por su liderazgo y excelencia académica

La doctora Diana Belloso, rectora de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), fue reconocida como una de las 10 jóvenes más destacadas del país en el programa JCI TOYP Venezuela 2025, al recibir la mención Liderazgo y Logro Académico.

El galardón, otorgado por la organización internacional Junior Chamber International (JCI), forma parte de su iniciativa Ten Outstanding Young Persons (TOYP), que desde 1983 celebra a jóvenes entre 18 y 40 años que han generado un impacto positivo en sus comunidades, profesiones o países.

Belloso es abogada, magíster en Gerencia Empresarial y doctora en Ciencias Gerenciales. Ha sido docente en diversas cátedras de Derecho, tutora y jurado en seminarios de investigación, y ponente en congresos nacionales e internacionales. En 2023 se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de rectora de URBE, consolidando una trayectoria académica y de gestión institucional que hoy recibe reconocimiento nacional.

Este premio no solo destaca el liderazgo de Belloso, sino que también representa un hito para la educación superior venezolana y un orgullo para el Zulia, donde continúa impulsando la excelencia universitaria y la formación de nuevas generaciones.

La ceremonia de premiación se realizará en el marco del Congreso Nacional de JCI Venezuela, donde los diez jóvenes seleccionados compartirán sus experiencias y proyectos con líderes y emprendedores de todo el país.

