Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

Diana Belloso, rectora de URBE, gana el JCI TOYP Venezuela 2025 por su liderazgo y excelencia académica

La doctora Diana Belloso, rectora de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), fue reconocida como una de las…

Por Haroldo Manzanilla

Diana Belloso, rectora de URBE, gana el JCI TOYP Venezuela 2025 por su liderazgo y excelencia académica
La doctora Diana Belloso, rectora de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), fue reconocida como una de las 10 jóvenes más destacadas del país en el programa JCI TOYP Venezuela 2025, al recibir la mención Liderazgo y Logro Académico.

El galardón, otorgado por la organización internacional Junior Chamber International (JCI), forma parte de su iniciativa Ten Outstanding Young Persons (TOYP), que desde 1983 celebra a jóvenes entre 18 y 40 años que han generado un impacto positivo en sus comunidades, profesiones o países.

Belloso es abogada, magíster en Gerencia Empresarial y doctora en Ciencias Gerenciales. Ha sido docente en diversas cátedras de Derecho, tutora y jurado en seminarios de investigación, y ponente en congresos nacionales e internacionales. En 2023 se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de rectora de URBE, consolidando una trayectoria académica y de gestión institucional que hoy recibe reconocimiento nacional.

Este premio no solo destaca el liderazgo de Belloso, sino que también representa un hito para la educación superior venezolana y un orgullo para el Zulia, donde continúa impulsando la excelencia universitaria y la formación de nuevas generaciones.

La ceremonia de premiación se realizará en el marco del Congreso Nacional de JCI Venezuela, donde los diez jóvenes seleccionados compartirán sus experiencias y proyectos con líderes y emprendedores de todo el país.

Internacionales

Unas 50 ciudades se comprometen a salvar 450 mil vidas de la contaminación del aire

El compromiso fue asumido por los alcaldes de las ciudades que integran el Acelerador de Aire Limpio, una iniciativa promovida por el C40, organización que agrupa a cerca de cien metrópolis comprometidas en la lucha contra los cambios climáticos
Zulia

Lagunillas recibió con fervor a la Virgen de Chiquinquirá en una jornada de fe y tradición mariana

La imagen sagrada arribó a las 10:00 de la mañana por vía lacustre, atracando en el muelle Ocamar, donde fue recibida por cientos de vecinos, cuerpos de seguridad y devotos de parroquias cercanas, quienes se congregaron para rendirle homenaje en un ambiente de profunda emoción
Internacionales

Perú rompe relaciones diplomáticas con México

De Zela arremetió en conferencia de prensa contra el Gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum, a quien criticó por sus "expresiones inaceptables y falsas" sobre el expresidente peruano, Pedro Castillo, a quien catalogan como perseguido político
Nacionales

Venezuela recibirá apoyo de €21,5 millones de la UE por daños causados por el huracán Melissa

La financiación ayudará a los socios humanitarios de la UE a proporcionar asistencia esencial, como alimentos, atención sanitaria, protección y ayuda de emergencia a los más necesitados, indicó la Comisión Europea (CE) en un comunicado

