Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

El pasado 22 de septiembre, fueron hallados los cadáveres de los artistas colombianos, B-King y Regio Clown, en México.

Ambos fueron reportados como desaparecidos en Colombia y sus familiares formularon la denuncia.

Mientras avanzan las investigaciones sobre la muerte de los dos colombianos, W Radio reveló, que la modelo venezolana Angie Miller, pareja de Byron Sánchez, más conocido como B King, se encuentra desaparecida.

A su vez, tanto amigos y familiares señalaron que no han tenido contacto con la mujer, por lo que desconocen de su paradero.

"Odio México"

La noticia del asesinato de B King y su colega impactó de manera particular a Angie Miller, quien antes de su desaparición, expresó su dolor y frustración a través de mensajes en redes sociales.

En una historia de Instagram, la artista venezolana señaló que detesta el país azteca por los hechos en los que estuvo involucrado su presunto compañero sentimental. Además, dijo que Sánchez como Herrera no merecían ese destino: “Hoy odio México más que a mi vida (…) no es justo lo que está pasando”.

En otro mensaje, dejó en evidencia la profundidad del vínculo que la unía a B King, en lo personal y profesional: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”.

Noticia al Día / Infobae