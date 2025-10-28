“¡Dios mío, qué palabras tan fuertes… ahora te quiero más, amigo bello!”: Lili Estefan se conmueve con la confesión de Raúl González

Lili Estefan se mostró profundamente conmovida por la revelación de Raúl González sobre su orientación sexual, compartida este lunes en Despierta América (Univision). El presentador venezolano confesó que es gay y que lo mantuvo en secreto durante 30 años por miedo y presión familiar, una confesión que tocó el corazón de su colega y amiga.

Desde El gordo y la flaca, Lili reaccionó con emoción: “Dios mío, qué palabras tan fuertes. Qué mensaje tan bello. Efectivamente eso no se puede quedar por dentro. Es una cuestión normal.”

Reconociendo lo difícil que puede ser este tipo de confesión en familias latinas, agregó: “Claro, los latinos sabemos que es un tema difícil para las familias latinas.”

Finalmente, envió un mensaje de amor y apoyo a Raúl: “Raúl, te apoyamos, te amamos y ahora que sé que has pasado por eso, te quiero más, amigo bello.”

Su reacción ha sido celebrada por la audiencia como un gesto de empatía y solidaridad, reforzando la importancia de hablar con valentía y recibir apoyo genuino.

Noticia al Día