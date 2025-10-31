Diosa Canales defiende la arepa venezolana en La Casa de Alofoke: "Es más sabrosa"

Diosa Canales defendió con pasión la arepa venezolana en el conocido reality "La Casa de Alofoke", donde es una de las participantes.

En una conversación con la colombiana Valka, donde discutían cuál arepa es la mejor, destacó la importancia de este plato emblemático de la gastronomía venezolana.

Diosa enfatizó cómo este alimento versátil puede adaptarse a diferentes gustos y estilos de vida. Con su energía característica, invitó a todos a disfrutar de una buena arepa: "La arepa venezolana tiene de todo y es demasiado rica. Le puedes colocar pollo, carne, jamón, queso, etc".

Por su parte, Valka argumentó: "Las dos son muy buenas, lo que pasa es que a mí me gustan más sencillas, y las colombianas son así. No me gustan cuando tienen de todo".

Noticia al Día