Viernes 31 de octubre de 2025
Al Dia

Diosa Canales defiende la arepa venezolana en La Casa de Alofoke: "Es más sabrosa"

Diosa enfatizó cómo este alimento versátil puede adaptarse a diferentes gustos y estilos de vida. Con su energía característica, invitó a todos a disfrutar de una buena arepa: "La arepa venezolana tiene de todo y es demasiado rica. Le puedes colocar pollo, carne, jamón, queso, etc"

Por Christian Coronel

Diosa Canales defiende la arepa venezolana en La Casa de Alofoke:
Diosa Canales defendió con pasión la arepa venezolana en el conocido reality "La Casa de Alofoke", donde es una de las participantes.

En una conversación con la colombiana Valka, donde discutían cuál arepa es la mejor, destacó la importancia de este plato emblemático de la gastronomía venezolana.

Diosa enfatizó cómo este alimento versátil puede adaptarse a diferentes gustos y estilos de vida. Con su energía característica, invitó a todos a disfrutar de una buena arepa: "La arepa venezolana tiene de todo y es demasiado rica. Le puedes colocar pollo, carne, jamón, queso, etc".

Por su parte, Valka argumentó: "Las dos son muy buenas, lo que pasa es que a mí me gustan más sencillas, y las colombianas son así. No me gustan cuando tienen de todo".

Noticias Relacionadas

Al Dia

Con sello venezolano: Innovaciones en rejuvenecimiento celular establecen un nuevo hito científico

El envejecimiento no se limita a las arrugas y canas; también afecta nuestras células, músculos y huesos. El Dr. Alberto Quintero, presidente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), explica que el envejecimiento celular se origina en la degeneración del ADN
Al Dia

Con sello venezolano: Innovaciones en rejuvenecimiento celular establecen un nuevo hito científico

El envejecimiento no se limita a las arrugas y canas; también afecta nuestras células, músculos y huesos. El Dr. Alberto Quintero, presidente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), explica que el envejecimiento celular se origina en la degeneración del ADN
Zulia

Maracaibo en la noche relampaguea

Se recomienda a la población tomar precauciones durante las tormentas eléctricas, como evitar estar al aire libre y mantenerse alejado de objetos metálicos. Para más información se sugiere consultar fuentes oficiales como el INAMEH
Al Dia

Hidrolago anuncia su cronograma de abastecimiento

El cronograma detalla las parroquias específicas en los que se llevará a cabo el abastecimiento, así como también en los diferentes sectores. Además, se han implementado medidas para optimizar la distribución y minimizar las interrupciones

