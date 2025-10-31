Diosa Canales en Loco Video Loco

Recordamos una de las primeras apariciones de Diosa Canales en televisión. Fue en el programa Loco Video Loco, donde interpretaba a una “sexy limpiadora de rejas” en una escalera, lo que marcó parte de su visibilidad pública.

Canales ha desarrollado una carrera múltiple como cantante, modelo, actriz y vedette. En 2011 inició su faceta musical con sencillos como «En cuerpo y alma» y «Mala».

También ha sido portada de varias revistas para adultos, incluyendo ediciones de Playboy Venezuela y México.

En La Casa de Alofoke, Diosa Canales mostró una faceta más espontánea y emocional, lejos del personaje provocador que la hizo famosa. Entre polémicas y confesiones, se ganó atención por su carácter frontal y su defensa de su identidad venezolana.

Noticia al Día