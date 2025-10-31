Viernes 31 de octubre de 2025
Al Dia

Diosa Canales montando las arepas

Diosa Canales, ha encendido las redes y los comentarios al confirmar que celebra sus raíces gastronómicas con la preparación de un plato emblemático: las arepas venezolanas.

Por Arelys Munda

La vedette, cantante y modelo venezolana Diosa Canales, ha encendido las redes y los comentarios al confirmar que celebra sus raíces gastronómicas con la preparación de un plato emblemático: las arepas venezolanas.

Diosa Canales, se ha vuelto viral al compartir en el reality la Casa de Alofoke, que este gusto culinario más que un antojo, es una promesa de sabor patrio.

Según declaraciones previas, Canales había adelantado que su "arepazo" incluiría una combinación clásica y muy popular:

"Quiero hacer unas arepas con aguacate, jamón y queso amarillo", comentó Canales, describiendo una mezcla de ingredientes frescos y tradicionales que prometen un sabor auténtico.

En un episodio más reciente, la expectativa se elevó a su punto máximo con la confirmación del evento:

"Mañana se come arepas en esta vaina”, sentenció, dando a entender que el ritual de preparar la masa de maíz precocida y cocinar la tradicional ‘reina de la mesa’ venezolana está a la vuelta de la esquina.

Más tarde, Canales cumplió su promesa ante las cámaras del reality show : la artista fue captada preparando y cocinando las tradicionales arepas venezolana. Un mensaje en su cuenta de Instagram dice: ¡¡Buenos días!! Llegó la Harina Pan.

Sus compañeros Daniela Barranco y Pollito Tropical se mostraron ansiosos por degustar este suculento plato emblemático de la gastronomía venezolana.

