La vedette, cantante y modelo venezolana Diosa Canales, ha encendido las redes y los comentarios al confirmar que celebra sus raíces gastronómicas con la preparación de un plato emblemático: las arepas venezolanas.

Diosa Canales, se ha vuelto viral al compartir en el reality la Casa de Alofoke, que este gusto culinario más que un antojo, es una promesa de sabor patrio.

Según declaraciones previas, Canales había adelantado que su "arepazo" incluiría una combinación clásica y muy popular:

"Quiero hacer unas arepas con aguacate, jamón y queso amarillo", comentó Canales, describiendo una mezcla de ingredientes frescos y tradicionales que prometen un sabor auténtico.

En un episodio más reciente, la expectativa se elevó a su punto máximo con la confirmación del evento: