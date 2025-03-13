Diosdado Cabello anuncia “Operación Tun Tun” contra chavistas vinculados a mafias del Zulia

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que se tomarán acciones contundentes contra cualquier funcionario o militante oficialista involucrado en actividades ilícitas en el estado Zulia.

Durante la más reciente emisión de su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, Cabello expresó su rechazo a lo que denominó “mafias del Zulia” y advirtió que quienes participen en estas prácticas enfrentarán consecuencias.

“El que se vista de rojo rojito para participar en mafias le va a caer la operación Tun Tun. No nos importa”, enfatizó el dirigente, dejando claro que no habrá excepciones dentro del oficialismo para aquellos que incurran en irregularidades.

Cabello también señaló que se están realizando esfuerzos desde distintas instituciones para erradicar estas redes ilícitas. Mencionó que organismos como el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) están en proceso de depuración en la región.

Asimismo, calificó al estado como “una tierra sin ley”, argumentando que no puede gobernarse desde el extranjero, en referencia a sectores opositores.

Las declaraciones de Cabello se producen en un contexto donde el tráfico de combustible y otras actividades ilegales han sido motivo de reiteradas denuncias en la entidad. Según el dirigente, ya se han tomado medidas contra presuntos implicados en estos hechos.

