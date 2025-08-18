El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este 18 de agosto que los cuerpos de seguridad del Estado están alertas y advirtió que Venezuela es inexpugnable.

Tal señalamiento lo hizo durante la acostumbrada rueda de prensa de los lunes, la cual se realizó en el marco de la reunión que sostuviera la dirección general del partido con los alcaldes de la Revolución elegidos recientemente.

Cabello precisó que tras evaluar las elecciones se concluyó que las fuerzas revolucionarias tuvieron un incremento de un millón de votos.

Informó que entre el 11 y 12 de septiembre se realizará la plenaria del Congreso del PSUV y el 7 de octubre será el Congreso del Comando Unificado de la Revolución.

Sobre el Esequibo reafirmó que pertenece a Venezuela y eso no se discute.

Noticia al Día