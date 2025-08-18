Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Diosdado Cabello anunció que plenaria del Congreso del PSUV será entre el 11 y 12 de septiembre

Cabello aseguró que el pueblo tiene un nivel de conciencia para defender su independencia

Por Ernestina García

Diosdado Cabello anunció que plenaria del Congreso del PSUV será entre el 11 y 12 de septiembre
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este 18 de agosto que los cuerpos de seguridad del Estado están alertas y advirtió que Venezuela es inexpugnable.

Tal señalamiento lo hizo durante la acostumbrada rueda de prensa de los lunes, la cual se realizó en el marco de la reunión que sostuviera la dirección general del partido con los alcaldes de la Revolución elegidos recientemente.

Cabello precisó que tras evaluar las elecciones se concluyó que las fuerzas revolucionarias tuvieron un incremento de un millón de votos.

Informó que entre el 11 y 12 de septiembre se realizará la plenaria del Congreso del PSUV y el 7 de octubre será el Congreso del Comando Unificado de la Revolución.

Sobre el Esequibo reafirmó que pertenece a Venezuela y eso no se discute.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Noticias Relacionadas

Al Dia

¿Sabías que solo tres horas nos separan del fenómeno natural más especial y lleno de magia de Venezuela?

Nuestro país es una fuente inagotable de lugares sorprendentes y los Relámpagos del Catatumbo son una de las maravillas del mundo
Al Dia

Evacuado el Times Square por amenaza de bomba

La zona de Times Square en la ciudad de Nueva York fue evacuada el lunes después de que una llamada…
Internacionales

Trump vaticina cuándo podría haber solución del conflicto en Ucrania

"En un determinado periodo de tiempo, no muy lejano, una semana o dos, sabremos si vamos a resolver esto o si se trata de una lucha horrible", afirmó Trump
Al Dia

Captan juntos a Shakira y Antonio de la Rúa en un restaurante y se hace viral el video

Generaron rumores de una posible reconciliación

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025