Diosdado Cabello destacó que los cuerpos de seguridad continúan trabajando para neutralizar intentos de desestabilización en el país

Este lunes 6 de octubre, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, encabeza la rueda de prensa semanal de la tolda roja.

El alto funcionario destacó que los cuerpos de seguridad continúan trabajando para neutralizar intentos de desestabilización citando que el 19 de octubre será la gran concentración con motivo a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

El también ministro de Justicia y Paz se refirió a la eliminación del TPS de 300 mil venezolanos.

"Lo de la eliminación del TPS, el promotor es Marco Rubio y María Elvira Salazar, ellos lo pidieron pero ahora van a pedir el voto".

El secretario general de Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aseguró que la extrema derecha, reducida a menos del 7%, está desesperada por hacer daño al país, por lo que los organismos de seguridad se encuentran atentos ante cualquier situación irregular.

Estas declaraciones las realizó en referencia a la reciente denuncia que hiciera el jefe de los Procesos de Diálogos de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien alertó al Gobierno de Estados Unidos que la oposición extremista, planea poner una bomba en la sede de embajada de la nación norteamericana en Caracas, así como en una embajada europea.

Es de recordar que Rodríguez, informó a través de un comunicado que la extrema derecha venezolana está planificando una operación de falsa bandera contra la embajada de Estados Unidos en el país.

“Quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de EEUU de una grave amenaza, mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de EEUU en Venezuela”, se lee en el texto publicado en sus redes sociales.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) informó, que “hemos advertido de estos hechos a una embajada europea para que se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de EEUU”.

En ese sentido, aseguró que ante estas amenazas, la policía de inteligencia venezolana se encuentra desplegada en las zonas en riesgo, no solo para resguardar las infraestructuras diplomáticas, sino también para proteger a los vecinos.

«El pueblo respalda al presidente Nicolás Maduro, para que estos hechos sean neutralizados; (a la oposición) no les importa aliarse con los sectores más extremistas del mundo» para hacer daño al país.

En ese sentido, dijo que se maneja información sobre la relación entre la derecha y la mafia albanesa.

Noticia al Día