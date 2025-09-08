Diosdado Cabello: En lo que va de año se han decomisado 56 toneladas de droga en Venezuela

El vicepresidente sectorial de Política de Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, informó que durante el presente año se decomisaron 56 toneladas de droga en el territorio nacional.

Esta cifra refleja el compromiso del Estado venezolano en la lucha frontal contra el narcotráfico, en cumplimiento de las instrucciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

El despliegue de los órganos de seguridad ciudadana, entre ellos el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha sido clave para alcanzar estos resultados.

Las operaciones se han ejecutado en puntos estratégicos del país, con énfasis en zonas fronterizas, puertos y rutas de tránsito, donde se ha logrado desarticular redes delictivas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

Asimismo, resaltó que las acusaciones contra Venezuela sobre una presunta vinculación con el narcotráfico son excusas para el intervencionismo. “En Venezuela no se produce droga, no existen cultivos ni laboratorios para su procesamiento, y el tráfico es mínimo. Estas acusaciones son excusas para intentar despojarnos de nuestras riquezas”.

Noticia al Día / Nota de prensa