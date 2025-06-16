Diosdado Cabello en torno a las elecciones municipales del 27-Jul: "No hay imposición de candidatos"

Este lunes, 16 de junio, en rueda de prensa el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, detalló que ya fueron juramentados todos los gobernadores en los 24 estados del territorio venezolano.

Resaltó que las fuerzas revolucionarias se preparan para la fiesta democrática, "participativa y protagónica" del próximo 27 de julio, donde se elegirán alcaldes y concejales.

“Estamos en esta semana en cronograma electoral, tenemos candidatos y candidatas a las 335 alcaldías, un trabajo arduo meticuloso de detalle; y 2 mil 471 concejalas y concejales, más suplentes, en toda Venezuela, ya en el proceso de inscripción; y nos preparamos para esta fiesta democrática, abierta, participativa, trasparente, universal, directa y secreta, como debe ser”, señaló durante rueda de prensa del PSUV.

Asimismo, reafirmó que los candidatos y candidatas de la Revolución y de sectores de la oposición siguen en proceso de inscripción, que de acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) es hasta mañana martes. Especificó que hoy deben consignarse el 90 % de los candidatos.

Hizo énfasis en la unidad del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) y aseguró que en todos los espacios están preparados para ganar. "Nosotros no nos preparamos para perder, nos preparamos para ganar", puntualizó.

"No hay imposición de candidatos, el primer insumo que se usó fueron las postulaciones, pero no fue el único", dijo al tiempo que resaltó que es todo un proceso, desde el congreso y desde las bases.

"Todos los partidos del GPPSB tienen presencia y representación en las postulaciones de candidatos de PSUV", aseguró.

Recordó que el mismo domingo 27 de julio se realizará la consulta popular de proyectos de la juventud, con votantes desde los 15 años.

Se solidarizó en el pueblo iraní

Cabello lamentó, en nombre del Gobierno venezolano, la situación que se vive en el medio oriente tras el ataque de Israel a Irán.

"Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo por allá lejos de Venezuela y que es muy doloroso; hablamos del ataque sin justificación de Israel a Irán. Luego ha venido la respuesta y estamos en peligro de una gran confrontación mundial, en donde las mayores víctimas de la guerra son los que no tienen nada que ver con ésta", aseguró Cabello.

Sobre Guaidó

En cuanto a la figura de Juan Guaidó dijo "No me busquen la lengua con Juanito Alimaña… Es un delincuente". En cuanto a los aportes de las campañas, sobre todo en Estados Unidos "son abiertas… no les importa de dónde venga la plata".

Cabello desmeritó el liderazgo de Guaidó "¿qué líder va a ser?", cuestionó.

