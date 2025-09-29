Diosdado Cabello invitó a sumarse al Consejo nacional de Soberanía y Paz

Este lunes 29 de septiembre, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, valoró la confirmación del Consejo Nacional de la Soberanía y la Paz, que reúne a diferentes sectores del país para enfrentar las agresiones impulsadas por el imperio norteamericano.

«El Consejo Nacional de la Soberanía y la Paz es una iniciativa extraordinaria, no es del partido, sí participamos como uno más; en el país se abrieron más puertas… ¡El que ama este país, vaya!», dijo.

Así mismo, agregó que durante el primer encuentro «se encontraron diferentes grupos que no tienen qué ver con el chavismo; sin embargo, se suman a la iniciativa para la paz. Los cobardes no se van a retratar ahí, los que quieren entregar al país tampoco se van a retratar. Esta iniciativa que fue nacional ahora irá por sectores y se irán sumando todos los que quieran defender a la Patria«.

En este contexto, aseguró que este país se defiende acudiendo al llamado de alistamiento que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, pero también como empresario, para seguir produciendo.

“Quien se oponga a que Venezuela sea defendida como sea y a la hora que sea, dijera un gran amigo nuestro, está en estado general de sospecha. A los traidores no los quiere nadie, ni a quienes traicionaron, ni a quienes se favorecieron con su traición. No los quiere nadie en esta vida y a los cobardes no los respeta nadie. Moraleja: sea cualquier cosa menos traidor o cobarde”, advirtió Cabello durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja.

Además, aseguró que es una gran iniciativa, está despegando con buen pie e irá dirigida a los municipios y diferentes sectores, ya que «¡Venezuela toda saldrá!».

Noticia al Día/vea/VTV