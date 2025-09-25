Diosdado Cabello: “La canonización es un trámite, el pueblo ya lo santificó”

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, afirmó que la canonización del Dr. José Gregorio Hernández, primer santo laico del país, es solo un formalismo, ya que “hace años que es el Santo de los pobres”.

Durante la edición número 544 de su programa Con el Mazo Dando, Cabello mostró una estampa con una reliquia de segundo grado del médico venezolano, obsequio enviado por la señora Carmen Rodríguez de Mendoza, madre del contraalmirante José Gregorio Mendoza Rodríguez, quien tiene 93 años.

Cabello expresó su agradecimiento por el gesto, destacando el cariño con el que fue entregado el presente. Señaló que este tipo de acciones reflejan “el amor del Pueblo”, ya que la señora decidió desprenderse de una reliquia para compartirla con él.

También recordó que su madre era devota de José Gregorio Hernández y mencionó que en muchas familias venezolanas hay al menos un miembro llamado José Gregorio, como su propio hermano, en muestra de fe y veneración al llamado Santo de los pobres.

Noticia al Día / Con el Mazo Dando