Diosdado Cabello refuta procedimiento de EEUU sobre la destrucción de una lancha con presuntos narcotraficantes venezolanos: "Todo era mentira"

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, instó este jueves, 11 de septiembre a los integrantes del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) y demás militantes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), a tomar una decisión, instó de pasar a una fase pacífica, a una revolución armada contra el opresor.

Instó a fortalecer una nueva etapa de la Revolución Bolivariana mediante la resistencia activa, prolongada y en ofensiva ante las reiteradas amenazas del gobierno de Estados Unidos.

“A la hora de defender la patria, la duda es traición a nuestra patria, y ese enemigo imperial, debe tenerlo bien claro, debe saber que a nosotros no nos van a derrotar en dos días, si se meten con Venezuela no nos van a derrotar… Pasarán 100 años, pero seguiremos y los vamos a derrotar”, puntualizó Cabello durante su intervención en la plenaria extraordinaria del PSUV.

El también ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz aseguró que "se debe pasar de esa revolución pacífica a una revolución armada contra el opresor, una guerra activa prolongada en ofensiva permanente".

“Vamos a seguir trabajando y produciendo, vamos a una resistencia activa prolongada, ellos nunca van a estar preparados para una guerra activa prolongada en ofensiva permanente… Cuando un pueblo asume con dignidad una lucha y además esa lucha es justa, no hay nadie que lo detenga… No vamos a actuar con la guerra convencional, es otro tipo de guerra, y tenemos que pasar a esa fase y prepararnos para esa fase… Esto es amor a la libertad", puntualizó Cabello

Ataques de EEUU

Asimismo, se refirió a los recientes ataques estadounidenses contra la nación, vinculando a Venezuela con acción del narcotráfico.

“Hace pocos días, sabe el mundo, en rueda de prensa, el imperialismo, aseguró que habían acabado con un buque con 11 tripulantes a bordo que asesinaron sin ninguna justificación… Según el imperialismo, el buque había salido de Venezuela con destino para los Estados Unidos, el buque, según iba cargado de droga para asesinar al pueblo de los Estados Unidos… Todo era mentira, si usted le mete 11 personas a ese peñero, no cabe más nada…”, aseguró Cabello.

Expresó al mundo que el gobierno de Venezuela no defiende actos que perjudiquen la tranquilidad y seguridad de la nación.

“Nosotros no defendemos narcotraficantes ni asesinos, defendemos la patria… El imperialismo asesinó a 11 personas, porque según eran del Tren de Aragua, ¿y como confirmaron esa información?, confesaron abiertamente que había asesinado a 11 personas sin justificación alguna", expresó.

Cabello, reiteró que, el imperialismo norteamericano ha dejado correr contra Venezuela mentiras, aseguró que “No hay lucha contra el narcotráfico, Venezuela es territorio libre de laboratorio para el procesamiento de droga”.

Expresó que el imperialismo quiere acabar con la Revolución Bolivariana. “Venezuela tiene, petróleo, gas, oro, agua, Venezuela también tiene dignidad, y este mensaje es para los que creen que ese discurso de acusarnos nos afectará", dijo.

Acusaciones

Cabello enumeró las acusaciones internacionales contra el gobierno venezolano: "Nos han acusado de barbaridades: Desde terroristas, a ser declarados enemigos extranjeros del pueblo de Venezuela en territorio norteamericano, hasta dirigir el narcotráfico mundial".

Asimismo, desestimó las acusaciones de narcotráfico señalando que "Venezuela no tiene siembras de hojas de coca ni de marihuana en ninguna parte" y que según organismos internacionales "es territorio libre de laboratorios para el procesamiento" de drogas.

Noticia al Día/Con información de El Universal