Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Director de la OMS refuta argumentos de Trump para el retiro de EEUU de la organización

Tedros Adhanom Ghebreyesus recordó que durante los últimos siete años se han implementado las reformas más profundas y amplias

Por Candy Valbuena

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Tedros Adhanom, director de la OMS. Foto: EFE
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus ante los países miembros hizo este lunes, 3 de febrero, un repaso de cambios y medidas adoptadas en los últimos años por esta entidad y que desarticulan la argumentación del Gobierno de Estados Unidos para justificar su salida de la misma.

Desde el fracaso en adoptar reformas urgentes, cuotas exageradas y una supuesta mala gestión hasta falta de independencia frente a "la inapropiada influencia política" de otros Estados miembros, Tedros detalló toda una serie de decisiones y nuevas formas de operar que muestran que esas acusaciones no tienen asidero.

Recordó que "durante los últimos siete años se han implementado las reformas más profundas y amplias en la historia de la Organización", las cuales han tenido impacto en todas sus áreas de trabajo y de gestión, con 85 reformas adoptadas de un total de 97 propuestas recibidas de los propios Estados miembros.

"Así que estamos realizando muchas reformas y las adicionales son bienvenidas", comentó en el primer día de reuniones del Consejo Ejecutivo de la OMS, una instancia que integran 35 países de todas las regiones y con capacidad técnica para tomar decisiones entre las asambleas anuales.

Sobre los supuestos pagos desproporcionados que hacía Estados Unidos para que la OMS pudiese funcionar, el director general sostuvo que reducir la dependencia excesiva de unos pocos donantes tradicionales ha sido una de las principales áreas de la "transformación" emprendida porque ya desde hace años se reconoció como un factor de riesgo.

Para ello, pidió al Comité Ejecutivo que respalde la propuesta de aumentar las contribuciones obligatorias de los Estados al presupuesto de la OMS, que para el bienio 2024-2025 se eleva a unos 6 mil 800 millones de dólares, de los que la mayor parte son contribuciones voluntarias.

Gestión durante el covid-19

Acerca de la "mala gestión" frente a la pandemia de covid-19 de la que el presidente Donald Trump ha acusado a la OMS, Tedros recordó la rapidez con la que sus equipos reaccionaron ante las señales de lo que entonces China había reportado como una "neumonía viral", incluyendo reuniones de emergencia de expertos y directrices para que los países se protegieran.

Y sobre la influencia china sobre la OMS con la que Trump ya insistía en su primer mandato, el responsable señaló que, como todas las agencias de Naciones Unidas, la OMS es "imparcial y existe para servir a todos los países", a los que intenta ayudar como puede, siempre y cuando sus peticiones estén apoyadas por evidencia científica.

Tras este argumentario, Tedros extendió nuevamente una invitación a Trump a reconsiderar su decisión y a entablar un diálogo "para preservar y fortalecer la histórica relación" entre ambas partes.

Lee también: OMS anuncia recortes ante la retirada de EEUU, su principal contribuyente

Noticia al Día/Con información de EFE

Putin calificó de "oportuna y muy útil" su reunión con Trump

Los líderes tuvieron la oportunidad de hablar sobre las causas de la crisis ucraniana.
Sucesos

Detienen a ratero que pretendían linchar en el centro de Maracaibo

Para su suerte, una comisión de patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) se presentó en el lugar para impedir el ajusticiamiento de Kelvis Gabriel Sánchez Chinchilla, de 26 años de edad, quien fue llevado al hospital Central para que recibiera asistencia médica.

Internacionales

Autoridades de Trinidad y Tobago detuvieron a 20 migrantes venezolanos a bordo de una embarcación, entre ellos ocho menores

Según un reporte de la Policía trinitense, los adultos detenidos tienen entre 25 y 41 años, mientras que los menores son de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años.
Al Dia

Colección de siete poemas de Mario Benedetti

El escritor uruguayo revoluciona la literatura latinoamericana con su estilo descriptivo en sus novelas y cautiva a los lectores con su poesía que conmueve el alma.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
