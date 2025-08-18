Dirigentes políticos del Zulia desmienten supuesta detención y vinculación con casos aislados

Los líderes políticos Jhon Rodríguez, coordinador regional de Voluntad Popular (VP); Alejandro Sánchez, secretario general de Avanzada Progresista; Tulio Azola, secretario seccional Zulia de Acción Democrática (AD); y Jairy Almarza, secretaria de AD, visitaron en la tarde de este lunes 18 de agosto las instalaciones de Noticia al Día.

El objetivo de su visita fue desmentir y aclarar una publicación sobre su supuesta detención por parte de las autoridades.

Según los dirigentes, la noticia es una manipulación mediática orquestada desde el exterior por sus enemigos políticos. Aseguran que la intención es dañar su imagen debido al notable aumento de su votación en el pasado proceso electoral del 27 de julio.

"Nos convertimos en una fuerza política que nadie puede negar y por esto esta arremetida", afirmó Tulio Azola.

Los políticos también denunciaron que se les busca involucrar en un caso ajeno a ellos: el de Larry Fernández, un dirigente ganadero y militante de AD que sí se encuentra detenido. Fernández está siendo investigado por los delitos de persuasión, usurpación de funciones, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir.

"Desmentimos categóricamente estos señalamientos y falsas publicaciones. Hacemos público que esta publicación se hizo con el único fin de dañar nuestra imagen. Hasta ahora, nadie nos ha notificado nada ni nos ha llamado a declarar", aseguraron los dirigentes regionales.

