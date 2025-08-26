Disidencias de las FARC secuestraron a 34 militares colombianos

Disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestraron a 34 miembros del Ejército Nacional en una zona rural de El Retorno, localidad del departamento del Guaviare, informó este martes 26 de agosto, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez.

En una conferencia de prensa calificó el suceso como una "acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil". Sánchez responsabilizó al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, que lidera alias ‘Iván Mordisco’.

En ese sentido, apuntó que el crimen ocurrió en la misma zona rural donde el pasado domingo fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, uno de los principales jefes del EMC, que según Sánchez era "un alfil terrorista" que tenía en el territorio Néstor Vera Fernández, nombre real de ‘Iván Mordisco’.

Noticia al Día/RT