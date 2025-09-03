En la convención anual D23, Disney y Pixar anunciaron su catálogo de películas hasta el año 2028 con nuevas propuestas y el regreso de secuelas inesperadas.

La convención, que tiene como propósito anunciar las novedades del mundo Disney, se robó la atención a causa de las propuestas que tiene la compañía para impactar a su público.

El anuncio de nuevas películas y secuelas intrigantes fue lo que robó la mirada de los que se encontraban en la convención. El anuncio de secuelas como ‘Coco 2‘ y ‘Toy Story 5‘ y algunos vistazos a los que serán estos proyectos forma parte del catálogo de anuncios de Disney.

Entre los anuncios no solo la animación se hace presente; escenas de la serie ‘The Mandalorian’ y vistazos de la película ‘Tron: Ares’, que muestra el regreso de las motos de luz, pero ahora en la vida real, son algunas de las novedades que presenta Disney.

Próximos estrenos

Aunque en algunos casos no se dio demasiada información, se confirmó la fecha de algunas películas de las que ya conocíamos su existencia y mas información sobre nuevas producciones y secuelas.

Zootopia 2

Aunque ya teníamos un tráiler y conocíamos su fecha, se revelaron nuevos personajes y la trama de la película, pues continuaremos la historia, pero ahora siguiendo a una escurridiza serpiente y su interacción con el mundo de Zootopia.

Coco 2

Desde el lanzamiento de Coco han pasado 12 años, y es ahora cuando se ha confirmado que se trabaja en una secuela con una fecha aproximada entre 2028 y 2029. Aunque no tenemos imágenes publicitarias ni mayores datos sobre la trama de la película, se sabe que estará protagonizada por Miguel y Héctor Rivera.

Foto: Cortesía.

Toy Story 5

La quinta entrega del afamado mundo de Toy Story se había sido anunciada, aunque se desconocía su trama y la fecha exacta de estreno. La fecha se anunciaría para el 19 de junio de 2026 y su trama girará en torno a las nuevas tecnologías que atentan contra los juegos tradicionales. Se mostrarían las escenas iniciales de la película donde se puede apreciar a ‘Buzz Lightyear’ despertar en una isla mientras intenta descubrir dónde se encuentra.

Foto: Cortesía.

Los Increíbles 3

En la D23 de 2024 se confirmó la producción de la tercera entrega de la familia Increíble, pero sin ningún detalle adicional. En la edición de este año se confirmó su fecha para 2028. Aunque se desconoce su trama, sabemos que continuaremos con las aventuras de los Increíbles.

Foto: Cortesía.

La Era del Hielo: Punto de ebullición

La historia de la era del hielo continúa con su sexta entrega, que sería confirmada para el 5 de febrero de 2027. ‘La Era del Hielo: Punto de ebullición’ retomará las aventuras de Manfred y Ellie, los mamuts lanudos, Sid el perezoso y Diego el tigre dientes de sable mientras recorren nuevas aventuras del mundo perdido.

Foto: Cortesía.

Hoppers

Es una de las nuevas propuestas de Disney con la historia de una joven que envía su conciencia al cuerpo de un castor que no se cansa de hacer travesuras. Se estrena en marzo de 2026, y por el momento solo posee algunas imágenes promocionales.

Gatto

Gatto es una de las propuestas de Disney que nos sitúa en Venecia, Italia, mientras conocemos al gatito Nero, quien empieza a preguntarse si vive de la manera correcta. Su fecha de estreno fue confirmada para el verano de 2027.

Foto: Cortesía.

Hexed

Esta es la historia original de una madre y un hijo excesivamente excéntricos que descubren que aquello que los hace tan especiales es realmente magia que los transporta a otro mundo. Esta nueva propuesta no tiene mayor información que su trama y fecha aproximada para el 2026.

Foto: Cortesía.

Tron: Ares

La primera entrega de la saga ‘Tron’ fue en el 2010 y, a 15 años de su salida, se confirma la fecha de estreno de su secuela ‘Tron: Ares’ para el 10 de octubre de 2025 con Jared Leto como Ares, Greta Lee como Eve, Jodi Turner-Smith como Athena y Evan Peters como Julian Dillinger. Se presentaron también fragmentos de la película donde podía verse las míticas motos de luz en la vida real.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz