Viernes 24 de octubre de 2025
Al Dia

Distribuyen en Caracas material para celebrar las misas en honor San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles

Los kits contienen las hostias para consagrar, los copones, las flores para el altar, las estampitas oficiales de los dos primeros santos de Venezuela y material promocional de la campaña "Santos para todos".

Por Candy Valbuena

Foto: Arquidiócesis de Caracas
Más de 200 cajas fueron repartidas desde las 9:00 de la mañana hasta horas del mediodía de este viernes, 24 de octubre en la curia arquidiocesana de Caracas, para celebrar este sábado a las 10:00 de la mañana las misas de acción de gracias por la santidad de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles.

"Ha sido muy hermosa la labor de los voluntarios, los distintos párrocos y sacerdotes, no solo de la Diócesis de Caracas, sino también de las provincias eclesiásticas de la Diócesis de Guarenas, de Los Teques, de La Guaira, de Petare, a buscar sus materiales para celebrar con alegría en cada una de las parroquias esta fiesta de la santidad", expresó Monseñor Carlos Márquez, obispo auxiliar de Caracas.

Contarán con unos kits que contienen las hostias para consagrar, los copones, las flores para el altar, las estolas que llevarán los sacerdotes y las estampitas oficiales de los dos primeros santos de Venezuela, así como también material promocional de la campaña "Santos para todos".

Noticia al Día/Con información de UR

Temas:

