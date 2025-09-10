Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

Disturbios entre venezolanos y colombianos tras partido de Eliminatorias en Bogotá

Caos en el centro de Bogotá durante el desarrollo del juego entre venezolanos y colombianos por Eliminatorias Sudamericanas

Por Daniel García

Disturbios entre venezolanos y colombianos tras partido de Eliminatorias en Bogotá
Foto: Agencias
La noche del martes se registró un enfrentamiento entre ciudadanos venezolanos y colombianos en las afueras del complejo residencial City U, ubicado en el centro de Bogotá, luego del partido de las Eliminatorias Sudamericanas en el que Colombia venció 6-3 a la Vinotinto.

Según testigos, la tensión comenzó desde el primer gol de la Vinotinto, cuando algunos aficionados venezolanos celebraron arrojando cerveza sobre los hinchas colombianos que también presenciaban el encuentro.

La periodista Loren Buitrago, presente en el lugar, relató en la red social X que la dinámica se tornó provocadora y escaló rápidamente: “El partido lo estaban viendo colombianos y venezolanos. En el primer gol de Venezuela, los chicos de ese país empezaron a echarle cerveza encima a los de Colombia para celebrar. Luego, cada gol se respondía con más cerveza. Pero por el marcador, esa dinámica se volvió muy desigual y los muchachos de Venezuela ya estaban bravos”, escribió.

Con el avance del marcador y la goleada de la selección colombiana, los intercambios de cerveza derivaron en empujones, agresiones físicas y, según reportes recogidos por el diario El Tiempo, incluso amenazas con armas blancas. Videos difundidos en redes sociales mostraron a varias personas huyendo, lanzando objetos y enfrentándose a golpes tras el sexto gol de Colombia.

La periodista Buitrago agregó que el ambiente se tornó violento en cuestión de minutos: “Luego no sé si les dijeron algo o no, pero con el sexto gol de Colombia se empezaron a dar puños entre todos y terminó en tropel”, señaló.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades locales sobre el número de personas involucradas ni posibles detenidos. El incidente ha generado preocupación por el manejo de espacios públicos durante eventos deportivos de alto impacto emocional.

Noticia al Día / El Tiempo

