Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

Diversas obras se construyen en Trujillo para la veneración de José Gregorio Hernández, previo a su canonización

En la cuna de JGH se ejecutarán dos pórticos a la entrada y salida de la parroquia epónima, que fueron diseñados por el presbítero José Magdaleno Álvarez, párroco del Santuario, y que serán construidos por el Ministerio de Hábitat y Vivienda.

Por Candy Valbuena

Varias capillas serán levantadas entre Valera y Betijoque. Foto: Mintur
Una serie de obras de infraestructura son ejecutadas en Isnotú, en el municipio Rafael Rangel, en Trujillo capital y en varios espacios del estado, como parte de los preparativos para la magna fecha del 19 de octubre, cuando será canonizado José Gregorio Hernández (JGH).

Frente a la iglesia de Isnotú, se construye lo que será el gran altar. Foto: Min Obras Públicas

El gobernador Gerardo Márquez informó sobre las obras que serán ejecutadas en el pueblo de Isnotú, cuna de JGH, donde construirán dos pórticos a la entrada y salida de la parroquia José Gregorio Hernández, que fueron diseñados por el presbítero José Magdaleno Álvarez, párroco del Santuario, y que serán construidos por el Ministerio de Hábitat y Vivienda.

A lo largo de la vía Valera-Betijoque, desde la plaza José Gregorio Hernández del sector Las Travesías, en La Floresta, hasta la población de Isnotú, construirán siete estaciones o pequeñas capillas en 15 kilómetros.

Las capillas estarán distanciadas a dos kilómetros, saliendo de la plaza Las Travesías hasta Isnotú. Allí, los caminantes pueden detenerse, descansar y orar. Cada capilla tiene un motivo diferente que hace referencia a José Gregorio Hernández.

El mandatario regional informó que se aprobó la remodelación del mercado artesanal de Sara Linda, cerca de Isnotú, por parte del Ministerio de Comercio Nacional, a fin de ofrecer espacios remozados a los peregrinos y visitantes. Igualmente, el mercado artesanal, a la entrada del Santuario de Isnotú, con propuestas de dar créditos a los emprendedores.

En salud

Anunció la dotación del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y la Sala de Rehabilitación Integral (SRI) de Isnotú, con bañeras de hidromasaje, una caminadora, un destilador de agua, tres equipos para onda de choque, tres equipos Tens, dos infrarrojos, dos microscopios, cuatro otoscopios y dos ultrasonidos terapéuticos, con el objetivo de fortalecer el sistema público de salud.

La ministra Leticia Gómez recorrió puntos turísticos de Isnotú. Foto: Mintur

Entre otras obras, está prevista la rehabilitación e intervención del hospital María Aracelis Álvarez de Betijoque y la instalación de un aire acondicionado en el templo del Santuario.

Obras religiosas

El gobernador Márquez anunció la construcción de un altar frontal exterior en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Isnotú, por el Ministerio de Obras Públicas, la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor, la Gobernación de Trujillo y la Alcaldía del municipio Rafael Rangel.

Estiman un lapso de 25 días para tener todo listo. Foto: Mintur

El director regional de Obras Públicas y Barrio Nuevo Tricolor, Germán Ojeda, señaló que se demolerán los pisos, excavación, vaciado de fundaciones, entre otros. El nuevo altar se construye para enaltecer la vida del doctor José Gregorio Hernández. Estima que en 25 días estará culminado.

Márquez manifestó que, además de este proyecto, la gobernación asumió el mejoramiento de la cancha deportiva de Isnotú, la construcción de un tanque subterráneo con capacidad de 80 mil litros de agua para abastecer el Santuario y el acondicionamiento de un área para estacionamiento.

Parque para Trujillo

Otras de las obras que contemplan es la remodelación del parque Los Ilustres del municipio Trujillo, el cual llevará por nombre San José Gregorio Hernández. En cuanto a vialidad, será colocada la señalética en 480 kilómetros desde las entradas al estado hasta el Santuario de Isnotú.

También se recuperarán los tramos viales Sabana de Mendoza-Isnotú y Valera-Isnotú.

Turísticos

La ministra de Turismo, Leticia Gómez, realizó un recorrido por Trujillo. Visitó la posada Isnotú, que será rehabilitada; el Santuario; la plaza El Peregrino y el Museo Diocesano, “un lugar sagrado, lleno de historia, devoción y milagros, que ha transformado vidas por generaciones”, expresó.

El gobernador Gerardo Márquez apuntó que en la entidad se está trabajando en el ornato, alojamiento, transporte, seguridad y logística para acompañar los actos religiosos y culturales en honor al doctor José Gregorio Hernández y para recibir a los peregrinos y devotos que se trasladen a Isnotú para celebrar la canonización.

Lee también: Construyen nuevo altar en Isnotú en honor a José Gregorio Hernández 

Noticia al Día/Con información de Mintur/ÚN

