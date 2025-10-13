Doble arcoíris sorprende a los marabinos este lunes 13-Oct

Una escena poco común adornó el cielo de Maracaibo la tarde de este lunes, cuando un doble arcoíris se dejó ver sobre la ciudad, generando asombro entre vecinos y transeúntes. El fenómeno, visible desde distintas zonas residenciales, se extendió sobre los edificios y árboles bajo un cielo nublado, dejando una estampa que muchos calificaron como “mágica”.

El arcoíris principal se mostró con colores intensos, mientras que el segundo, más tenue, se elevaba sobre el primero, formando el característico efecto de doble curvatura.

Este tipo de fenómeno ocurre cuando la luz solar se refracta y se refleja dos veces dentro de las gotas de lluvia, creando un segundo arco invertido.

Fotos: Haroldo Manzanilla

Noticia al Día