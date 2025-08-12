Dojo Tenshikan destaca en la Copa Internacional Simón Bolívar 2025 con nueve medallas para el Zulia

El Dojo Tenshikan de Kárate Do dejó en alto el nombre del estado Zulia al brillar en la Copa Internacional Simón Bolívar 2025, celebrada en el tatami del Gimnasio “Papa” Carrillo, en el estado Miranda. La delegación zuliana sumó un total de nueve preseas: dos de oro, dos de plata y cinco de bronce , demostrando talento, disciplina y entrega en cada combate.
Los atletas del Tenshikan se enfrentaron a competidores de alto nivel nacional e internacional, logrando posicionarse entre los mejores en diversas categorías de kata y kumite.
Medallas obtenidas:
Oro
Kata Equipo Femenino U14: Amanda Huérfano, Jade Cardozo, Cristina Castro
Kata Equipo Masculino U14: José Barboza, Johan Lozada, Juan Samaan
Plata
Kata Individual Masculino U12: Diego Moronta
Kumite Femenino U21 +67 kg: Aguasanta Cardozo
Bronce
Kata Equipo Femenino U12: Iveth Samaan, Sara Socorro, Valentina Sánchez
Kata Equipo Masculino U12: Diego Moronta, Sebastián Villasmil, Rodrigo Bandres
Kumite Femenino U12 -42 kg: Iveth Samaan
Kumite Femenino U14 -52 kg: Jade Cardozo
Kata Individual Masculino U14: José Barboza
La destacada actuación del Dojo Tenshikan reafirma el potencial deportivo del Zulia en las artes marciales, consolidando una generación de jóvenes karatecas que representan con orgullo los valores del esfuerzo, la constancia y el espíritu competitivo.
Noticia al Día / IRDEZ
