Dojo Tenshikan destaca en la Copa Internacional Simón Bolívar 2025 con nueve medallas para el Zulia

Los atletas del Tenshikan se enfrentaron a competidores de alto nivel nacional e internacional, logrando posicionarse entre los mejores en diversas categorías de kata y kumite

Por Daniel García

Dojo Tenshikan destaca en la Copa Internacional Simón Bolívar 2025 con nueve medallas para el Zulia
El Dojo Tenshikan de Kárate Do dejó en alto el nombre del estado Zulia al brillar en la Copa Internacional Simón Bolívar 2025, celebrada en el tatami del Gimnasio “Papa” Carrillo, en el estado Miranda. La delegación zuliana sumó un total de nueve preseas: dos de oro, dos de plata y cinco de bronce , demostrando talento, disciplina y entrega en cada combate.

Los atletas del Tenshikan se enfrentaron a competidores de alto nivel nacional e internacional, logrando posicionarse entre los mejores en diversas categorías de kata y kumite.

Medallas obtenidas:

Oro

Kata Equipo Femenino U14: Amanda Huérfano, Jade Cardozo, Cristina Castro

Kata Equipo Masculino U14: José Barboza, Johan Lozada, Juan Samaan

Plata

Kata Individual Masculino U12: Diego Moronta

Kumite Femenino U21 +67 kg: Aguasanta Cardozo

Bronce

Kata Equipo Femenino U12: Iveth Samaan, Sara Socorro, Valentina Sánchez

Kata Equipo Masculino U12: Diego Moronta, Sebastián Villasmil, Rodrigo Bandres

Kumite Femenino U12 -42 kg: Iveth Samaan

Kumite Femenino U14 -52 kg: Jade Cardozo

Kata Individual Masculino U14: José Barboza

La destacada actuación del Dojo Tenshikan reafirma el potencial deportivo del Zulia en las artes marciales, consolidando una generación de jóvenes karatecas que representan con orgullo los valores del esfuerzo, la constancia y el espíritu competitivo.

Noticia al Día / IRDEZ

Lee también: Layla Chirinos se lleva otra medalla de oro para el Zulia en los juegos estudiantiles

