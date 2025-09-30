Martes 30 de septiembre de 2025
Al Dia

Dojo Tenshikan logra hazaña histórica en el Campeonato Nacional de Karate Do

Los representantes del karate zuliano, una vez màs demostraron su talento en el tatami nacional

Por Daniel García

Dojo Tenshikan logra hazaña histórica en el Campeonato Nacional de Karate Do
No hay antecedente cercano de lo logrado por el Dojo Tenshikan del estado Zulia en el reciente Campeonato Nacional de Karate Do, celebrado en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, del 23 al 27 de septiembre.

El evento, organizado por la Federación Venezolana de Karate Do, reunió a más de 1.400 atletas provenientes de todas las entidades federales del país, quienes compitieron en las categorías juveniles, adulto y máster, en las modalidades de kata (simulación de combate múltiple) y kumite (combate).

La Asociación Zuliana de Karate Do participó con una delegación de 50 atletas de distintas escuelas de la región. Entre ellas, destacó el Dojo Tenshikan, dirigido por los senseis Daniel y Andrés Huérfano, quienes viajaron con 13 competidores y regresaron con una cosecha de medallas que marca un hito para el karate zuliano.

Entre los más destacados:

Medalla de oro en kata equipo masculino U14, integrado por Juan Samaan, Johan Lozada y José Barboza.

Oro en kata individual U14 para José Barboza.

Plata en kata equipo femenino U14, conformado por Amanda Huérfano, Jade Cardozo y Cristina Castro.

Plata en kata individual U14 para Johan Lozada.

Bronce en kumite U21 para Aguasanta Cardozo.

También se reconoció la destacada participación de Iveth Samaan, Diego Moronta, Armando Vásquez, Jeanlucas Rangel, Luciano Paz y Santiago Boscan, quienes completaron la delegación zuliana.

La mayor hazaña del equipo Tenshikan fue protagonizada por José Barboza y Johan Lozada, quienes superaron a más de 50 competidores en cuatro rondas para enfrentarse en la final de kata U14. Por primera vez, un mismo dojo del estado Zulia ocupó los dos peldaños más altos del podio en un Campeonato Nacional Federado.

Gracias a estos resultados, la Selección Zuliana escaló posiciones en el ranking nacional, ubicándose en el séptimo lugar con un total de cuatro medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce.

