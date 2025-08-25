Dominicanos y argentinos se fueron a los golpes en segunda jornada de la AmeriCup 2025

La segunda jornada del Grupo C de la FIBA AmeriCup 2025 culminó con un lamentable episodio de violencia entre las selecciones de Argentina y República Dominicana, tras un partido que terminó 84-83 a favor del conjunto caribeño en tiempo suplementario.

El encuentro, disputado en el Polideportivo Alexis Argüello, fue intenso desde el inicio, con marcadores ajustados y un alto nivel de contacto físico. Al finalizar el tiempo extra, durante la celebración dominicana, se produjo una pelea entre jugadores de ambos equipos, que incluyó empujones, insultos y agresiones físicas.

El argentino Gonzalo Bressan resultó con cortes visibles en el rostro, mientras que el dominicano David Jones fue señalado como uno de los principales involucrados en el altercado. Testigos afirman que hubo provocaciones verbales desde ambos banquillos, incluyendo expresiones ofensivas que agravaron la situación.

La FIBA ha iniciado una investigación formal y se espera la aplicación de sanciones disciplinarias que podrían incluir suspensiones y multas para los jugadores y cuerpos técnicos implicados.

Este incidente se suma a una creciente tensión entre ambas selecciones, que ya habían protagonizado duelos polémicos en ediciones anteriores. La victoria dominicana representa su tercer triunfo consecutivo sobre Argentina en torneos oficiales desde 2023.