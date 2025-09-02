El presidente de EE.UU., Donald Trump, reaccionó con sorpresa a los reportes que surgieron el pasado fin de semana sobre su muerte, luego de que se ausentara de la palestra pública por un par de días, calificándolos de noticias "muy falsas".

"Hice muchas conferencias de prensa la semana pasada, luego no hice ninguna durante 2 días, y dijeron: ‘Debe haber algo mal con él’. Biden no daba ni una durante meses, no lo veían, y nadie dijo que algo andaba mal con él, a pesar de que sabemos que no estaba en la mejor de las formas", comentó el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca este martes

Noticia al Día/RT