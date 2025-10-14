Martes 14 de octubre de 2025
Al Dia

¿Dónde queda el último lugar del mundo?

El concepto del "último lugar del mundo" puede tener dos significados, dependiendo de si te refieres a un lugar geográfico extremo o a un título artístico.

Por Josue Carrillo

La frase la debemos al canta autor venezolano-argentino, Ricardo Montaner: Título del quinto álbum de estudio oficial del cantautor venezolano-argentino, lanzado en 1991.

Le preguntamos a la IA Geminis sobre este lugar salido de la fantasía y el romántico sentir de un artista pródigo en canciones del amor y esto dice:

  1. El lugar habitado más remoto del mundo:
    • Tristán de Acuña (Tristan da Cunha) es considerada la isla habitada más remota del planeta según el Libro Guinness de los Récords.
    • Ubicación: Se encuentra en el Océano Atlántico Sur, a más de 2.000 kilómetros de la costa más cercana (Ciudad del Cabo, Sudáfrica) y pertenece al Territorio Británico de Ultramar de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña.
    • Capital: La única población permanente en la isla principal se llama Edimburgo de los Siete Mares (Edinburgh of the Seven Seas).
  2. El punto en el océano más inaccesible del mundo (Punto Nemo):
    • El Punto Nemo es el polo de inaccesibilidad oceánica, el lugar en el océano más alejado de cualquier masa de tierra.
    • Ubicación: Se encuentra en el Pacífico Sur. Las tierras habitadas más cercanas están a más de 2.700 km de distancia, lo que lo hace tan remoto que a menudo los seres humanos más cercanos son los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Es una figura poética que podría existir o no, porque es un estado mental, del alma. Montaner trata de llevarnos al sitio reservado para estar con la persona amada, lejos del bullicio, de la presencia de otros, de distintos, para entregars en cuerpo y alma.

Refiere el autor que está muy lejos de la cordillera.

Aquí la letra de la canción:

Me sobra el sol del campo
Me sobra la luna desnuda
Me sobra el deseo
Me sobra el manantial
Y mi libro de Neruda
Si no tengo tus labios
Para sentirlos
Me sobra todo

Me sobran motivos tristes
Me sobran canciones de melancolía
Me sobra un día de cada semana
Y sobro yo

Si hago que una lágrima sobre
Y salga de tus ojos

En el último lugar del mundo
Luego de la cordillera
Escondería las palabras
Y mis poemas si te fueras

En el último lugar del mundo
En cada pedazo de tierra
Esparciría yo mi llanto
Para que hallaras mi huella

Me sobra el paisaje
Me sobran los viajes de ida y volver
Me sobra el aire, me sobran los ojos
Y el sexto sentido

Que le doy a la vida si tú no la vives
Solo conmigo

En el último lugar del mundo
Luego de la cordillera
Escondería las palabras
Y mis poemas si te fueras

En el último lugar del mundo
En cada pedazo de tierra
Esparciría yo mi llanto
Para que hallaras mi huella

Uh, En el último lugar del mundo
Luego de la cordillera
Escondería las palabras
Y mis poemas si te fueras

En el último lugar del mundo
En cada pedazo de tierra
Esparciría yo mi llanto
Para que hallaras
Mi huella

JC

Con IA

Noticias Relacionadas

Zulia

Certificado de solvencia respalda cumplimiento de usuarios del servicio eléctrico

Como una carta de presentación que demuestra responsabilidad y cumplimiento de las obligaciones de pago, se presenta el certificado de…
Al Dia

Un 14 de octubre nació José Manuel Sánchez, mejor conocido como El Gallo de Veritas

Destacó por su humor característico y habilidad para contar chistes, especialmente en el contexto de las gaitas y las tradiciones.
Canonización

Canonización equipolente: José Gregorio Hernández subirá a los altares por aclamación popular

Este proceso de santidad, que ha requerido de constancia, paciencia y trabajo en equipo a lo largo de décadas, culmina de una manera excepcional dentro de la legislación canónica. 
Al Dia

El significado de ordenar los billetes de menor a mayor según la psicología

Este acto, que puede parecer trivial, tiene el potencial de afectar nuestra percepción y manejo de los recursos económicos de maneras significativas.

