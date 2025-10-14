¿Dónde queda el último lugar del mundo?

La frase la debemos al canta autor venezolano-argentino, Ricardo Montaner: Título del quinto álbum de estudio oficial del cantautor venezolano-argentino, lanzado en 1991.

Le preguntamos a la IA Geminis sobre este lugar salido de la fantasía y el romántico sentir de un artista pródigo en canciones del amor y esto dice:

El concepto del "último lugar del mundo" puede tener dos significados, dependiendo de si te refieres a un lugar geográfico extremo o a un título artístico.

El lugar habitado más remoto del mundo: Tristán de Acuña (Tristan da Cunha) es considerada la isla habitada más remota del planeta según el Libro Guinness de los Récords.

(Tristan da Cunha) es considerada la isla habitada más remota del planeta según el Libro Guinness de los Récords. Ubicación: Se encuentra en el Océano Atlántico Sur, a más de 2.000 kilómetros de la costa más cercana (Ciudad del Cabo, Sudáfrica) y pertenece al Territorio Británico de Ultramar de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña.

Se encuentra en el Océano Atlántico Sur, a más de 2.000 kilómetros de la costa más cercana (Ciudad del Cabo, Sudáfrica) y pertenece al Territorio Británico de Ultramar de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. Capital: La única población permanente en la isla principal se llama Edimburgo de los Siete Mares (Edinburgh of the Seven Seas). El punto en el océano más inaccesible del mundo (Punto Nemo): El Punto Nemo es el polo de inaccesibilidad oceánica, el lugar en el océano más alejado de cualquier masa de tierra.

es el polo de inaccesibilidad oceánica, el lugar en el océano más alejado de cualquier masa de tierra. Ubicación: Se encuentra en el Pacífico Sur. Las tierras habitadas más cercanas están a más de 2.700 km de distancia, lo que lo hace tan remoto que a menudo los seres humanos más cercanos son los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Es una figura poética que podría existir o no, porque es un estado mental, del alma. Montaner trata de llevarnos al sitio reservado para estar con la persona amada, lejos del bullicio, de la presencia de otros, de distintos, para entregars en cuerpo y alma.

Refiere el autor que está muy lejos de la cordillera.

Aquí la letra de la canción:

Me sobra el sol del campo

Me sobra la luna desnuda

Me sobra el deseo

Me sobra el manantial

Y mi libro de Neruda

Si no tengo tus labios

Para sentirlos

Me sobra todo

Me sobran motivos tristes

Me sobran canciones de melancolía

Me sobra un día de cada semana

Y sobro yo

Si hago que una lágrima sobre

Y salga de tus ojos

En el último lugar del mundo

Luego de la cordillera

Escondería las palabras

Y mis poemas si te fueras

En el último lugar del mundo

En cada pedazo de tierra

Esparciría yo mi llanto

Para que hallaras mi huella

Me sobra el paisaje

Me sobran los viajes de ida y volver

Me sobra el aire, me sobran los ojos

Y el sexto sentido

Que le doy a la vida si tú no la vives

Solo conmigo

En el último lugar del mundo

Luego de la cordillera

Escondería las palabras

Y mis poemas si te fueras

En el último lugar del mundo

En cada pedazo de tierra

Esparciría yo mi llanto

Para que hallaras mi huella

Uh, En el último lugar del mundo

Luego de la cordillera

Escondería las palabras

Y mis poemas si te fueras

En el último lugar del mundo

En cada pedazo de tierra

Esparciría yo mi llanto

Para que hallaras

Mi huella

JC

Con IA