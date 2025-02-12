Dos abatidos y un detenido dejó enfrentamiento con la GNB en Sabaneta de Palmas

Una confrontación armada dejó como resultado dos abatidos y un detenido, quienes pertenecían a una banda criminal.

El enfrentamiento se registró en el sector Sabaneta de Palma del municipio Miranda, en Zulia.

Los efectivos militares de la GNB, pertenecientes al destacamento 113 del Comando de Zona Nro. 11 Zulia, se trasladaron hasta el referido lugar donde se generó la confrontación armada con los antisociales.

El primer abatido, de nombre, Leomar Enrique Aguirre Mujica, alias "El Guajiro", estaba solicitado por la división de criminalística del municipio Cabimas, por el delito de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.

Mientras que el segundo fallecido quedó identificado como, May Enrique Paz Colina, Alias El MaYko. Este hampón se enfrentó con una pistola que se encontraba solicitada por el delito de robo en Punto Fijo del estado Falcón.

Asimismo, fue detenido uno de los integrantes activos del GEDO, identificado como, Orlando José Nava Chacín.

En lugar de los hechos autoridades del CICPC hicieron el levantamiento de los cadáveres y recolectaron las siguientes evidencias: dos armas de fuego tipo pistola calibre 380 (una de ellas solicitada por robo), dos motos, cinco equipos celulares con información de interés criminalístico, una pipa con rastros de sustancias estupefacientes y unos binoculares.

El caso fue puesto a la orden de la fiscalía 69 del Ministerio Público. Se mantienen en el sitio comisiones militares y policiales para dar con la pronta captura del resto del grupo estructurado de delincuencia organizada.

Noticia al Día / Nota de prensa