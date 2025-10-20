Dos Años de impacto y esperanza: Fundación Natalia Catalano celebra su aniversario con emotivo encuentro en Maracaibo

Con un ambiente de profunda gratitud y entusiasmo, la Fundación Natalia Catalano (FUNDANATALA) celebró su Segundo Aniversario este miércoles 15 de octubre. El encuentro, que conmemoró dos años de compromiso, transformación y esperanza, se llevó a cabo en la elegante terraza de ELEVA Rooftop en la Torre Altus (Av. 3F entre calles 76 y 77), reuniendo a colaboradores, beneficiarias y aliados estratégicos.

La celebración fue una oportunidad para agradecer y renovar el propósito central de la fundación: empoderar a mujeres a través de la educación y la formación en oficios, y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Noche de celebración de logros. Foto: Isidro López

Reconocimiento y Conferencia Inspiradora

El emotivo acto incluyó el tradicional canto de cumpleaños con una simbólica torta, pero el momento cumbre de la noche fue la entrega de botones de reconocimiento a personas y empresas que han brindado un apoyo fundamental a la labor de FUNDANATALA, haciendo posible sus programas de impacto social.

La noche continuó con la inspiradora Conferencia “Enciende tu ser y ponte en acción”, un espacio de crecimiento personal y profesional que contó con la destacada participación del Dr. Eleazar Shiera y Johana Hernández.

Programas que Transforman Vidas

FUNDANATALA trabaja incansablemente en la formación de mujeres y en el bienestar del adulto mayor. Entre sus programas bandera destaca la Escuela para Cuidadores de Personas Mayores en el Hogar, un programa de 12 sesiones sabatinas que otorga un certificado avalado por la Universidad del Zulia (LUZ). Este programa acepta postulaciones de mujeres mayores de 18 años, ofreciendo 3 cohortes al año.

Un trabajo encomiable de parte de una familia zuliana. Foto: Isidro López

La fundación también ofrece una variada cartera de formación, que incluye:

Diplomado en Liderazgo Femenino.

Escuela de Artes y Oficios: Con talleres de Corte y Costura (martes).

Grupo de Apoyo Psicológico y Emocional: Dirigido a cuidadoras de adultos mayores (jueves).

Talleres de Espiritualidad y Oración Femenina (miércoles).

La Fundación Natalia Catalano invitó a las egresadas de sus programas a unirse al Voluntariado de la organización, contribuyendo con su tiempo y habilidades en la organización de eventos, el apoyo a campañas sociales y visitas a Hogares de Cuidado.

Para mayor información sobre los programas de la fundación o el voluntariado, se invita a la comunidad a escribir un mensaje en horario de oficina al WhatsApp 0414 631 8973.

