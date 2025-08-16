Dos buques fletados por Chevron zarparon este viernes hacia EEUU con petróleo venezolano: Reuters

Dos barcos fletados por la empresa Chevron zarparon este viernes, 15 de agosto hacia Estados Unidos con petróleo venezolano, luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump autorizara nuevamente a la compañía a reactivar sus operaciones en el país.

Los buques petroleros identificados como "Mediterranean Voyager" y "Canopus Voyager" salieron de aguas venezolanas transportando crudo pesado Hamaca y Boscán, los cuales irán destinados a las refinerías estadounidenses.

Es importante puntualizar que estos barcos petroleros fueron alquilados recientemente por la empresa estadounidense para trasladar el petróleo venezolano.

Uno de los buques se trasladará hacia la Costa Oeste de Estados Unidos, mientras que la otra embarcación se dirigirá hacia Port Arthur, en Texas.

Llegarían la próxima semana a su destino

La fecha estimada en que llegarán ambas embarcaciones a sus destinos finales es la próxima semana, según datos obtenidos por la agencia de noticias Reuters.

Recientemente, el director Ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, informó que las exportaciones de petróleo venezolano se reanudarían en pequeños volúmenes.

En el primer trimestre de 2025, la compañía Chevron exportó cerca de 252 mil barriles de petróleo venezolano diarios (bpd) hacia Estados Unidos.

Lee también: Petrolero fletado por Chevron llegó a Venezuela para cargar crudo: Reuters

Noticia al Día/Con información de Reuters