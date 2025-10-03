Dos fallecidos en accidente de tránsito en el sector Las Cruces de Mara

Una tragedia vial se registró en la vía principal del sector Las Cruces, en la parroquia Ricaurte del municipio Mara a a las 4:30 pm.

Lee tambièn:Herida pareja de casados en fuerte accidente de tránsito en la vía Palito Blanco

El siniestro ocurrió cuando una motocicleta impactó frontalmente contra un autobús de la línea de transporte Nueva Lucha – Maracaibo.

Producto del violento choque, el motorizado y su acompañante murieron instantáneamente en el lugar.

A pesar de los esfuerzos de los transeúntes, la llegada de los Bomberos de Mara y de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), no fue posible salvarles la vida.

Hasta el momento, las identidades de las dos víctimas mortales permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Noticia al Día