Martes 19 de agosto de 2025
Dos fallecidos, pánico y heridos tendidos en la acera: Tiroteo en noche de Halloween en EEUU

En la ciudad estadounidense de Orlando, en el estado de Florida, se produjo un tiroteo durante las celebraciones de Halloween,…

Por Ernestina García

Dos fallecidos, pánico y heridos tendidos en la acera: Tiroteo en noche de Halloween en EEUU
Foto: Dos fallecidos, pánico y heridos tendidos en la acera: Tiroteo en noche de Halloween en EEUU
En la ciudad estadounidense de Orlando, en el estado de Florida, se produjo un tiroteo durante las celebraciones de Halloween, que dejó varios muertos y heridos, informa New York Post.

Se informa que hasta ahora al menos 2 personas han muerto y 6 han resultado heridas y fueron trasladadas a hospitales locales. El incidente ocurrió la noche de este jueves, cerca del centro de la ciudad, donde la gente celebraba Halloween en bares y restaurantes.

La Policía se abalanzó sobre el tirador, que resultó ser un adolescente de 17 años, llamado Jaylen Dwayne Edgar, quien fue detenido. Se desconocen sus motivos, pero ya había sido detenido el año pasado por robo.

El congresista Maxwell Frost, que representa al distrito 10 de Florida, publicó un breve mensaje en X instando a la gente a mantenerse alejada del centro de la ciudad.

🇺🇸MULTIPLE INJURED IN FLORIDA MASS SHOOTING

Orlando police swarmed downtown after reports of a mass shooting while hundreds of people were celebrating Halloween.

Authorities confirmed several people were injured but haven’t released details on casualties or suspects.

Source:… pic.twitter.com/FvsXuLrAXa

— 𝕏VN (@xveritasnow) November 1, 2024

Noticia al Día/RT

