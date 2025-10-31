Viernes 31 de octubre de 2025
Al Dia

Dos muertos dejó inundaciones en Nueva York

Dos personas fallecieron este jueves en sótanos inundados de Nueva York a raíz de una fuerte tormenta que además provocó…

Por Haroldo Manzanilla

Dos muertos dejó inundaciones en Nueva York
Dos personas fallecieron este jueves en sótanos inundados de Nueva York a raíz de una fuerte tormenta que además provocó cierres de vías y retrasos en los aeropuertos, informaron las autoridades.

En Brooklyn, un hombre de 39 años murió después de quedar atrapado en el sótano inundado de una casa de tres niveles alrededor de las 4:30 de la tarde. Un equipo de buceo recuperó el cuerpo tras la llamada de emergencia a los bomberos. Videos publicados en redes sociales mostraban a los rescatistas llevando a la víctima por agua que alcanzaba hasta la pantorrilla en la calle.

En Manhattan, otro hombre de 43 años fue hallado sin vida en la sala de calderas inundada de un edificio de apartamentos. La causa de su muerte aún está bajo investigación.

La tormenta dejó lluvias récord en varios puntos de la ciudad. En Central Park cayeron 4,57 centímetros de agua, superando los 4,17 centímetros registrados en 1917. El aeropuerto LaGuardia reportó 5 centímetros de lluvia, rompiendo el récord de 3 centímetros de 1955.

Durante varias horas, la lluvia golpeó la ciudad de forma intensa y constante. Fotos y videos en redes sociales mostraron autos parcialmente sumergidos y estaciones de metro inundadas.

“Cuando ves la cantidad de agua que estaba cayendo, nuestros sistemas de alcantarillado simplemente no están construidos para manejar eso. Fue una lluvia constante, a lo largo de todo el tiempo”, dijo el alcalde Eric Adams a la estación de radio 1010 WINS.

En algunas intersecciones, desagües obstruidos provocaron inundaciones lo suficientemente fuertes como para que los vehículos flotaran, mientras que la caída de ramas dañó automóviles en varios vecindarios.

Renée Phillips, residente de Brooklyn, contó al New York Times que el hombre que murió en su barrio había ingresado al sótano inundado intentando rescatar a uno de sus perros.

Por el momento, las autoridades no han divulgado los nombres de las víctimas.

Temas:

