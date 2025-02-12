Dos muertos en aparatoso accidente de tránsito en Caracas

Un aparatoso accidente de tránsito dejó dos personas sin vida. El choque ocurrió cerca de las 6:00 de la mañana de este miércoles 12 de febrero, en la Autopista Regional del Centro.

Se conoció, que el accidente sucedió entre una motocicleta y un autobús, cuando se desplazaban por la bajada de Tazón, con sentido hacia Caracas.

Las víctimas quedaron identificadas como, Adriana Isabel Herrera Bastidas, de 34 años de edad, y Pedro Luis Miranda Gonzalez, 44 años.

El fuerte impacto provocó que al menos 17 vehículos se vieran afectados. Indicaron, que varias personas resultaron heridas tras el aparatoso choque.

Funcionarios de los organismos de seguridad y el Cuerpo de bomberos del Distrito Capital se encuentran en la zona para atender la situación.

Noticia al Día / Diario 2001