Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní

Dos personas muertas y más de 30 heridos fue el lamentable saldo del vuelco y caída de un autobús lleno de pasajeros a través de un barranco, hecho registrado durante la noche de este domingo 31 de agosto en la intrincada carretera que conduce hacia el poblado costero de Choroní, específicamente en la curva La Danta, municipio Girardot en el estado Aragua.

El tramo donde ocurrió el siniestro es considerado por lo pobladores de la zona como uno de los más críticos y sinuosos de la vía que conecta a la costa con la ciudad de Maracay. Al parecer, el chofer del autobús tipo Encava, con placas YA77422 perdió el control en la segunda curva regresiva del mencionado sector, lo que provocó que cayera por el precipicio.

Las dos víctimas fatales fueron identificadas como Janeth de los Ángeles Irumba, de 39 años de edad y Beatriz Elena Mendoza Bastidas. Trascendió que el conductor del Encava resultó gravemente herido con politraumatismo generalizado y craneoencefálico por lo que está delicado de salud.

Según se pudo conocer a través de las redes sociales de la agencia de tours organizadora, en el vehículo siniestrado viajaban 64 excursionistas, la mayoría de ellos presuntamente originarios del municipio Francisco Linares Alcántara.

El grupo había disfrutado durante el día de un recorrido que incluyó la visita a la Cueva de Tipire y a las playas Tibikijima y Playa Grande, en Choroní. Para el traslado se utilizaron dos autobuses, siendo una de estas unidades la protagonista del trágico evento.

Rescate y auxilio inmediato

Ante la emergencia, equipos de bomberos, paramédicos y organismos de seguridad se movilizaron de inmediato hacia la zona del accidente para realizar las labores de rescate y prestar los primeros auxilios a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Central de Maracay y al Cipriano Castro en San Vicente, zona oeste de Maracay para su evaluación y tratamiento médico.

A pesar de la rápida respuesta, la magnitud del accidente y la complejidad del terreno dificultaron las labores.

Se espera que en el transcurso del día de hoy se emita un boletín oficial con información detallada y corroborada. La carretera de Choroní, vital para el turismo regional, registra un largo historial de accidentes viales, lo que ha generado recurrentes llamados de la comunidad para que se implementen medidas de mitigación y mejora en su infraestructura.

