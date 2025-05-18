Sábado 23 de agosto de 2025
Dos muertos y al menos 20 heridos dejó choque de un buque escuela mexicano con el puente de Brooklyn en Nueva York

La policía informó que, con 277 personas a bordo, el buque perdió potencia, lo que obligó a desviarse hacia estribor del puente.

Por Ernestina García

Dos muertos y al menos 20 heridos dejó choque de un buque escuela mexicano con el puente de Brooklyn en Nueva York
Foto CNN
Dos personas murieron y más de una decena resultaron heridas después de que un buque escuela de la Armada de México se estrellara contra la base del puente de Brooklyn, según el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

El barco Cuauhtémoc transportaba a 277 personas cuando perdió potencia e impactó contra el puente, dijo Adams. El velero realiza una gira mundial de buena voluntad y se dirigía a Islandia en el momento del incidente, informaron las autoridades.

Las autoridades municipales indicaron anteriormente que problemas mecánicos podrían haber causado el impacto del barco contra el puente, pero advirtieron que la información hasta el momento es preliminar. La causa de la colisión sigue bajo investigación.

Altura del buque Cuauhtémoc es aproximadamente 9 metros mayor que la altura de navegación del Puente de Brooklyn, según muestran los documentos.

Nick Corso, residente de Brooklyn y testigo del accidente, dijo que la zona se sumió en el pánico. Se oyeron "muchos gritos, algunos marineros colgando de los mástiles", declaró a la AFP.

La colisión se produce 16 meses después de que un buque de carga chocara contra el Puente Key en Baltimore, matando a 6 personas.

El Cuauhtémoc fue trasladado a un muelle cercano tras impactar contra el puente de Brooklyn, dice funcionario.

El Cauhtémoc zarpó el 4 de abril de México

El Cuauhtémoc partió de Acapulco, en la costa del Pacífico de México, la mañana del 4 de abril, según un comunicado de prensa de la Secretaría de Marina de México.

La misión era “exaltar el espíritu marinero, fortalecer la educación naval y llevar el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a los mares y puertos del mundo”, según el comunicado.

Los planes para el viaje incluían visitar 22 puertos en 15 países en 254 días. La tripulación tenía previsto pasar 170 días navegando y 84 días en puerto, según la Armada de México.

Las escalas incluyeron varios destinos del Caribe como Kingston, Jamaica, y La Habana, Cuba, así como puertos mexicanos, Nueva York y ciudades del Reino Unido, España, Francia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica e Islandia, según el comunicado de prensa.

Noticia al Día/CNN

