Dos muertos y más de 20 heridos tras volcarse un autobús en la Autopista Regional del Centro

Un grave accidente se registró la madrugada de este sábado 21 de junio, en la Autopista Regional del Centro (ARC), cuando un autobús se volcó en el kilómetro 84, en dirección Caracas-Valencia.

El fuerte vuelco dejó dos fallecidos y más de 20 personas heridas.

La información fue difundida a través de la cuenta en X (antes Twitter) del periodista Lexander L. Loaiza, quien detalló que el conductor perdió el control del vehículo debido a fallas en el sistema de frenos, lo que provocó el accidente.

Las víctimas fatales quedaron atrapadas dentro del autobús tras el vuelco, mientras que los heridos fueron atendidos en el lugar.

Medios locales indicaron que la unidad de transporte se dirigía hacia el parque nacional Morrocoy, en el estado Falcón. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro y coordinan la atención a los afectados para garantizar su recuperación.

Noticia al Día / Diario 2001