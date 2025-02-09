Dos nuevos terremotos sacudieron la isla griega de Santorini este domingo

Dos nuevos terremotos, con magnitudes de 4,1 cada uno, sacudieron este domingo, 9 de febrero la zona entre las islas de Santorini y Amargos, en la parte sur del archipiélago de las Cícladas, informó la prensa griega.

Desde hace dos semanas, la región se ve afectada por una serie de cientos de sismos, que han causado un éxodo de la población local y de turistas, sobre todo de Santorini, uno de los destinos turísticos más importantes de Grecia.

Según el diario Ekathimerini, el primer terremoto se registró a las 03.30 hora local (01.30 GMT) al noroeste de Anafi, mientras que el segundo fue a las 11.02 hora local (09.02 GMT) al noreste de Santorini.

Los expertos griegos avisan que existe un "alto riesgo" de que se registren deslizamientos de tierra a lo largo de toda la caldera volcánica de Santorini, al borde de la cual está construida su capital, Fira, y uno de sus pueblos más grandes, Oia.

La mayoría de los sismólogos y geólogos indican que las posibilidades de que se registre un terremoto de una magnitud mayor a 6 son escasas, aunque coinciden en que probablemente los sismos seguirán sacudiendo la isla durante varias semanas, quizás meses.

La actividad sísmica parece deberse al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no puedan reavivar la actividad volcánica, advierten los expertos.

