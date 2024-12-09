Dos PNB muertos y un antisocial abatido durante confrontación armada en Apure

Dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron asesinados en el estado Apure.

Las víctimas quedaron identificadas como el primer inspector, José Antonio Rosales y el oficial, César Sebastián López Pineda.

Ambos formaban parte de la División contra el Terrorismo y Secuestro de la PNB en la mencionada entidad federal, y estaban adscritos a la sede de Biruaca.

Informes preliminares indican que los funcionarios estaban en la calle Carlos Agrizones, de Biruaca, cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes, quienes arremetieron contra ellos.

En medio de la situación, uno de los policías logró accionar su arma de fuego y herir a uno de los delincuentes, quien posteriormente falleció, mientras que el segundo atacante se dio a la fuga.

Comisiones policiales tratan de ubicar al hombre que logró evadirse, por lo que adelantan redadas en toda la entidad.

Noticia al Día / El Informador