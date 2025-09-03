Dos versiones y un presunto detenido por el vuelco de un autobús en la vía hacia Choroní

El vuelco del autobús tipo Encava, placas YA77422, tiene dos versiones y un presunto detenido.

El bus se fue por un barranco y provocó la muerte de Janeth de los Ángeles Irumba, de 39 años de edad, y Beatriz Elena Mendoza Bastidas. Asimismo, resultaron heridas más de 30 personas que se encontraban en la unidad.

Los hechos se registraron durante la noche de este domingo 31 de agosto, en la intrincada carretera que conduce hacia el poblado costero de Choroní, específicamente en la curva La Danta, municipio Girardot en el estado Aragua.

La primera versión de este fatídico hecho es que el automotor tuvo un desperfecto mecánico, mientras que en la segunda mencionaron al conductor de una camioneta Hilux Negra, quien, presuntamente, se le adelantó a otro carro en la curva La Danta el cual está en el kilómetro 7 de la carretera, ocupando el carril sentido a Maracay por unos segundos.

Sin embargo, en ese instante venía circulando la Encava blanca que regresaba de Choroní, y para evitar colisionar con la camioneta, el conductor del transporte público la esquivó, provocando que perdiera el control y se embarrancara en ese mencionado tramo de la estrecha arteria vial, según lo comentado por los testigos e involucrados del suceso y reseñado por el medio El Siglo.

Extraoficialmente, se conoció que el conductor de la Hilux inmediatamente se dio a la fuga para no asumir su responsabilidad en el suceso, pero, durante la tarde de este lunes fue detenido por los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Dirección de Tránsito Terrestre.

Según la fuente, presuntamente el conductor de la camioneta habría confesado lo que había sucedido, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades policiales.

Noticia al Día / El Silo