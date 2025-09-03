Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

Dos versiones y un presunto detenido por el vuelco de un autobús en la vía hacia Choroní

El autobús se fue por un barranco

Por Greily Nuñez

Dos versiones y un presunto detenido por el vuelco de un autobús en la vía hacia Choroní
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El vuelco del autobús tipo Encava, placas YA77422, tiene dos versiones y un presunto detenido.

El bus se fue por un barranco y provocó la muerte de Janeth de los Ángeles Irumba, de 39 años de edad, y Beatriz Elena Mendoza Bastidas. Asimismo, resultaron heridas más de 30 personas que se encontraban en la unidad.

Lee también: Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní

Los hechos se registraron durante la noche de este domingo 31 de agosto, en la intrincada carretera que conduce hacia el poblado costero de Choroní, específicamente en la curva La Danta, municipio Girardot en el estado Aragua.

La primera versión de este fatídico hecho es que el automotor tuvo un desperfecto mecánico, mientras que en la segunda mencionaron al conductor de una camioneta Hilux Negra, quien, presuntamente, se le adelantó a otro carro en la curva La Danta el cual está en el kilómetro 7 de la carretera, ocupando el carril sentido a Maracay por unos segundos.

Sin embargo, en ese instante venía circulando la Encava blanca que regresaba de Choroní, y para evitar colisionar con la camioneta, el conductor del transporte público la esquivó, provocando que perdiera el control y se embarrancara en ese mencionado tramo de la estrecha arteria vial, según lo comentado por los testigos e involucrados del suceso y reseñado por el medio El Siglo.

Extraoficialmente, se conoció que el conductor de la Hilux inmediatamente se dio a la fuga para no asumir su responsabilidad en el suceso, pero, durante la tarde de este lunes fue detenido por los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Dirección de Tránsito Terrestre.

Según la fuente, presuntamente el conductor de la camioneta habría confesado lo que había sucedido, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades policiales.

Noticia al Día / El Silo

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Gracias que se convierten en morisquetas: En Maracaibo un perro en moto

Gracias que se convierten en morisquetas: En Maracaibo un perro en moto

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Tres jóvenes zulianos en la final de

Tres jóvenes zulianos en la final de "La Escuela de Talentos", reality de Canal I

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Petro propondrá en la ONU una

Petro propondrá en la ONU una "fuerza de paz" para Gaza

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Noticias Relacionadas

Al Dia

Dos versiones y un presunto detenido por el vuelco de un autobús en la vía hacia Choroní

El autobús se fue por un barranco
Al Dia

Azote con prontuario policial fue detenido por hurto en Machiques de Perijá

Fue identificado como Jaime Gabriel Velázquez López, de 21 años, alias "El Gago", quien para cometer sus fechorías, aprovecha que las casas estén solas.

Entretenimiento

Cardi B atacó a un periodista en medio de juicio por agresión civil

La controversial artista intercambió palabras con un reportero y le arrojó un boligrafo

Al Dia

Muere Gustavo Suárez Sarcos, fundador de la agrupación musical Tecupae

El músico contribuyó al éxito del Tecupae en escenarios nacionales e internacionales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025