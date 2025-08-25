Dovydas Neverauskas es el quinto lanzador importado de Águilas del Zulia

Águilas del Zulia anunció este lunes un nuevo brazo que se suma a la importación rapaz, se trata del derecho Dovydas Neverauskas, quinto importado confirmado para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El lituano suma 15 campañas en el beisbol profesional, incluyendo cuatro temporadas en las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh, donde vio acción en 76 encuentros como relevista. Su recorrido internacional también lo llevó a Japón con los Hiroshima Carp y, más recientemente, a México con los Charros de Jalisco.

Neverauskas se une a Denny Bentley, Matt Solter, Patrick Wicklander y Ronaldo Alesandro como parte de la importación confirmada por el equipo zuliano, que apuesta por talento probado y versatilidad en el montículo para afrontar una nueva campaña con ambición renovada.