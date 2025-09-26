Dr. Enrique Parra: "Si no protegemos a la madre tierra, la humanidad está condenada a desaparecer"

Este viernes 26 de septiembre, el Dr. Enrique Parra, secretario de Educación Superior del Gobierno Regional del Zulia, ofreció contundentes declaraciones en representación del gobernador Luis Caldera durante el Primer Taller Nacional de Universidades Sostenibles de Venezuela, realizado en la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE).

El evento se desarrolló en el marco del programa internacional UI Green Metrics World University Ranking, que evalúa el compromiso ambiental de las instituciones de educación superior.Parra destacó que esta plataforma internacional mide el avance de las universidades asociadas en áreas como investigación, docencia y actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental.

“Se trata de valorar el quehacer ecológico, las acciones verdes y las respuestas concretas frente al cambio climático”, explicó.Durante su intervención, el sociólogo Enrique Parra enfatizó la urgencia de actuar desde el ámbito universitario para preservar el medio ambiente.

"Hoy hablamos de crisis climática, pero algunos expertos ya advierten que en diez años podríamos estar frente al colapso climático. La humanidad tiene puesta su esperanza en este tipo de actividades. Si no protegemos el ambiente, si no cuidamos a la madre tierra, estamos condenados a desaparecer”, afirmó.

En el acto inaugural se realizó el bautizo del libro Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Gestión Universitaria, así como de la guía Escuelas Verdes, ambas publicaciones orientadas a la conservación ambiental.

La ceremonia contó con la presencia de la rectora de URBE, doctora Diana Belloso; Ana María Colina de Rubio, presidenta de la Junta Directiva de la Alianza Francesa de Maracaibo; y el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia.

La organización del evento, que reunió a representantes de 20 universidades del país, estuvo a cargo de la doctora Cruz Barreto, coordinadora de Desarrollo Sustentable de URBE.

Barreto destacó el respaldo de instituciones como la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana.

El expositor principal fue el profesor Luis Arriaga, quien propuso la creación de una red de universidades sostenibles para intercambiar experiencias y proyectos que impulsen una transformación social y ambiental.

La iniciativa busca consolidar un modelo educativo comprometido con el desarrollo sustentable y la protección del planeta.

Fotos: María García