Dr. José Gregorio Hernández fue declarado ‘Patrono de los Médicos Venezolanos’ por parte de la FMV

La Federación Médica Venezolana (FMV) declaró al doctor José Gregorio Hernández (JGH) como ‘Patrono de los Médicos Venezolanos’, un reconocimiento a su labor como médico humanitario y a su ejemplo de bondad, servicio y solidaridad.

Este anuncio de la federación fue realizado el pasado 24 de agosto, en miras de la canonización de del Dr. José Gregorio Hernández, lo que refuerza su figura como un referente para los profesionales de la salud en el país.

En una reciente publicación del gremio médico fue develada la figura de JGH, que será el primer santo venezolano, cuya canonización se llevará a cabo el próximo 19 de octubre y ahora, oficialmente, ‘Patrono de los Médicos Venezolanos’.

En el acto se contó con la presencia y la bendición del cardenal Baltazar Porras, a quien además le fue entregada la medalla Dr. José de la Trinidad Rojas Contreras, mención especial, condecoración póstuma al Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, por parte del comité ejecutivo de la Federación Médica Venezolana.

