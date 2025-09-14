Drones, luces y pop en el Vaticano: Concierto "Grace for the World"

El pasado sábado 13, la Plaza de San Pedro se transformó en un escenario inusual para un concierto de música pop. Bajo el nombre "Grace for the World", el evento reunió a grandes artistas internacionales en el Vaticano con el objetivo de promover la fraternidad humana.

El espectáculo, que contó con una gran asistencia de público y figuras reconocidas, ofreció un despliegue tecnológico impresionante. Un show aéreo de más de 3.000 drones y luces iluminó la cúpula de San Pedro, dibujando en el cielo imágenes inspiradas en obras maestras de la Capilla Sixtina y un emotivo homenaje luminoso al papa Francisco.

Sobre el escenario, se alternaron estrellas de talla mundial como Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend y el trío Il Volo. La representación latinoamericana estuvo a cargo de la cantante colombiana Karol G, quien, vestida con un elegante traje negro con pedrería, interpretó su éxito ‘Mientras me curo del cora’.

La música abarcó diversos géneros. Pharrell Williams aportó un repertorio que incluyó rap y góspel, mientras que John Legend emocionó al público con versiones de ‘Glory’ y ‘Bridge Over Troubled Water’. La artista beninesa Angélique Kidjo sumó un toque rítmico con ‘La vida es un carnaval’ de Celia Cruz.

Uno de los momentos más destacados y emotivos fue la interpretación del “Ave María” en latín por parte de Andrea Bocelli. El concierto, organizado por la Fundación Fratelli Tutti, culminó con un mensaje de paz y entendimiento entre culturas.

Infobae/Fotos: Cortesía