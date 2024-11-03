Dudamel dirigió y Ángela Aguilar cantó La Llorona con la Orquesta filarmónica de Los Ángeles: Ambos fueron aplaudidos

La Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, se presentó en un evento musical dedicado al Día de Muertos y tuvo como primera invitada a la hija de Pepe Aguilar.

Lee también: Ángela Aguilar celebra su primer mes de casada con romántico video junto a Nodal

La cantante mexicana Ángela Aguilar fue la encargada de interpretar magistralmente el tema La llorona. Gustavo Dudamel reconoció el talento de la cantante al interpretar “La llorona” al finalizar la actuación.

Gustavo Dudamel se mostró complacido por la actuación de Ángela, quien lució un elegante y entallado vestido color negro que lució mientras cantaba el típido tema mexicano de Día de Muertos; al terminar la canción, el público se puso de pie para aplaudirlos.

Dudamel se unió a ese elogio que la cantante agradeció con una sonrisa; en Intagram, Dudamel escribió:

"Día de los Muertos: Noche 1 – con la participación de la increíble de Ángela Aguilar", se lee.

Noticia al Día/El universal