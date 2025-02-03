Dudamel ganó dos premios Grammy por ‘Ortiz: Revolución Diamantina’

El compositor y director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel recibió dos Premios Grammy a las categorías mejor actuación orquestal y mejor compendio clásico por ‘Ortiz: Revolución Diamantina’ en la 67º edición de los galardones que se celebraron la noche de este domingo, 2 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos.

Dudamel se alzó con las dos estatuillas por su trabajo en Ortiz: Revolución Diamantina, una obra que ha sido aclamada por la crítica y el público, por su magistral ejecución y riqueza musical.

Este nuevo reconocimiento refuerza la trayectoria de Dudamel como una de las figuras más influyentes en el ámbito de la música clásica contemporánea.

Su capacidad para innovar y su dirección apasionada, han sido clave en la proyección internacional de la música sinfónica, y en la difusión del talento latinoamericano en el escenario global.

El triunfo del maestro venezolano en los Grammy, subraya el impacto de su arte y la relevancia de Ortiz: Revolución Diamantina como una pieza emblemática dentro del repertorio clásico actual.

