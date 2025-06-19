Dueños de la discoteca Jet Set enfrentarán su juicio por homicidio involuntario "en libertad"

Un tribunal dominicano determinó la madrugada del jueves, 19 de junio que los hermanos propietarios de la discoteca Jet Set, que colapsó hace dos meses, y dejó más de 230 muertos, enfrentarán en libertad su juicio por homicidio involuntario.

Vista aérea muestra la magnitud del colapso en el club Jet Set en Santo Domingo Foto: Reuters / Erika Santelices

La fiscalía solicitaba prisión preventiva para Antonio Espaillat, dueño y gerente del club Jet Set, y arresto domiciliario para su hermana Maribel, administradora del lugar. Ambos fueron detenidos el jueves pasado.

La jueza Fátima Veloz ordenó que paguen una fianza de 50 millones de pesos, o lo que se traduce en casi 842 mil 500 dólares, no podrán salir del país y deberán presentarse periódicamente ante un tribunal, explicó el abogado defensor Miguel Valerio al salir de la audiencia en la madrugada.

Colapso mientras cantaba Rubby Pérez

El techo del Jet Set colapsó durante el concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien falleció junto a otras 235 personas en el incidente. El Ministerio Público (MP), que sostiene que los imputados “alteraron de manera significativa” la estructura del edificio, anunció que apelará la decisión de la jueza Veloz.

“El tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos”, dijo Wilson Camacho, del MP. “No valoró correctamente la magnitud del daño que estos hechos han causado a la sociedad dominicana”.

“Esta decisión se burla de las víctimas”, agregó.

Acusaciones de negligencia y manipulación

La fiscalía denuncia una “operación negligente” en Jet Set y señala “fallas estructurales” en el edificio. Según el MP, los hermanos Espaillat intimidaron a empleados para que no preservaran pruebas del caso.

Los familiares de las víctimas han presentado un centenar de demandas civiles contra esta poderosa familia, que también controla un conglomerado de medios y restaurantes.

El cargo de homicidio involuntario conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel.

Antecedentes y repercusiones sociales

El colapso del techo del club Jet Set en Santo Domingo, ocurrido el 20 de abril de 2025, constituye uno de los peores desastres civiles en la historia reciente de República Dominicana. La cifra oficial de fallecidos, confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), es de 236 personas, con más de 180 heridos.

De acuerdo con reportes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el edificio presentaba severas irregularidades en su estructura: carecía de refuerzos sísmicos adecuados y se habían realizado modificaciones no autorizadas en el techo y entrepisos del recinto, incluyendo ampliaciones con materiales de baja calidad.

El nombre del club, Jet Set, es una marca reconocida en el país por sus conciertos de merengue y salsa desde la década de 1980. La relevancia de los propietarios, Antonio y Maribel Espaillat, ha sido objeto de discusión pública por su influencia empresarial y mediática. El Grupo Espaillat, al que pertenecen, es dueño de emisoras de radio como Ritmo 96 y la cadena de restaurantes La Terraza, lo cual ha generado suspicacias sobre posibles tratos preferenciales en el proceso judicial.

Proceso legal según las leyes dominicanas

En cuanto al proceso legal, según el Código Penal dominicano (artículos 319 y 320), el homicidio involuntario, incluso con agravantes como la negligencia grave, raramente excede los dos años de prisión. Sin embargo, el impacto social y político del caso ha intensificado los llamados a una reforma judicial.

La Procuraduría General informó el 17 de junio que se abrió también una investigación contra inspectores municipales y de obras públicas que habrían autorizado la operación del local pese a múltiples denuncias previas de vecinos sobre vibraciones estructurales durante eventos masivos.

Noticia al Día/Con información de Excelsior