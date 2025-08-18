Durante operativos de fiscalización ambiental paralizan actividades en siete empresas de minería no metálica

Durante los operativos de fiscalización ambiental que realiza semanalmente a nivel nacional el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, comisiones multidisciplinarias, paralizaron las actividades en siete empresas de minería no metálica en el país, por incumplir la norma.

Dos de las compañías están ubicadas en el Táchira, igual cantidad en Cojedes, y una en cada uno de los siguientes estados: Zulia, Lara y la Guaira. Durante los despliegues se realizaron 118 inspecciones, 65 de estos, a espacios a cielo abierto, 33 que hacen dragados a cuerpos de agua, 16 canteras y se chequearon 4 guías de movilización.

Como resultado, se elaboraron 25 expedientes, 23 de los cuales tienen carácter administrativo y dos penales que fueron notificados de forma inmediata al Ministerio Público (MP). Además, se hicieron 60 citaciones, se aprehendió a un ciudadano y se retuvieron dos maquinarias pesadas.

Las acciones se lograron por la participación de 318 funcionarios entre el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Ministerio Público (MP), Cuerpo Civil de Guardaparques y Bomberos Forestales del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y los voceros del Poder Popular.

