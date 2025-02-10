Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Ecuador irá a segunda vuelta electoral el próximo 13-Abr: El presidente Noboa y la correísta González los contrincantes

Los primeros resultados, aunque por poco, favorecían al actual presidente

Por Candy Valbuena

Ecuador irá a segunda vuelta electoral el próximo 13-Abr: El presidente Noboa y la correísta González los contrincantes
Daniel Noboa y Luisa González se medirán en una segunda vuelta el próximo 13 de abril. Foto: Getty Images
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las elecciones presidenciales de Ecuador se definirán en una segunda vuelta el domingo 13 de abril que volverá a enfrentar al actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, quienes ya protagonizaron el balotaje de las elecciones extraordinarias de 2023.

En los comicios celebrados este domingo, Noboa y González concentraron el 88,27 % de los votos válidos, lo que constata la polarización que ha caracterizado a este proceso desde su campaña electoral, que giró siempre en torno a ellos dos pese a haber otros catorce candidatos en contienda.

Con un avance del 83,75 % en el escrutinio, el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) logró el 44,63 % de los votos válidos, mientras Luisa González obtuvo el 43,81 %.

Si bien un sondeo a boca de urna proyectó una posible victoria de Noboa en primera vuelta, este escenario se diluyó rápidamente cuando los primeros resultados mostraron que se quedaba por debajo de la barrera de 50 % de los votos.

En tercer lugar figura el izquierdista candidato del movimiento indígena Leonidas Iza (Pachakutik), con el 4,92 % de los votos, seguido de la activista ambiental Andrea González Náder (Sociedad Patriótica), con un 2,71 %. Los otros doce candidatos no llegan ni siquiera al 1 % de votos cada uno.

Polarización

Estos resultados marcan nuevamente una polarización en Ecuador con el presidente Noboa instalado como principal punta de lanza del anticorreísmo frente al legado progresista del expresidente Correa, que cuenta todavía con una base fiel de votantes y que ahora ha logrado concentrar electores descontentos con el actual mandatario.

En la segunda vuelta de 2023, Noboa ya se impuso a González en las elecciones extraordinarias de 2023, cuando dio la sorpresa al proclamarse vencedor de la contienda para completar el mandato 2021-2025 que no culminó el presidente Guillermo Lasso tras su salida anticipada del poder.

Para González, estos son los mejores resultados del correísmo sin Correa como candidato, que permanece en Bélgica en calidad de refugiado tras haber sido inhabilitado políticamente y condenado en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción en el caso de la financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País.

El correísmo venía de registrar en las primeras vueltas de las tres últimas elecciones un 39,96 % con Lenín Moreno en 2017, un 32,72 % con Andrés Arauz en 2021 y un 33,61 % con González en 2023.

"Una gran victoria" para González

Tras quedar patente que Noboa se quedó lejos de ganar en la primera vuelta, González consideró estos resultados como una "gran victoria".

"Somos los grandes vencedores. Nos enfrentamos contra un ‘candidato-presidente’ que usó los bienes del Estado para hacer campaña electoral", criticó González.

"Ha violado toda la normativa legal, ha cometido un acto ilícito al usar los bienes y recursos del Estado para hacer campaña presidencial. A eso nos hemos enfrentado. Ha hecho uso de su facultad para emitir decretos para nombrar a una nueva vicepresidenta", continuó diciendo.

González se refirió así al hecho de que Noboa hizo campaña sin pedir licencia del cargo y delegarlo a la vicepresidenta Verónica Abad, con quien está enfrentado, sino en una vicepresidenta interina que él nombró por decreto, en contra de lo dictaminado por la Corte Constitucional.

Por ello, durante la jornada electoral, la candidata correísta fue la primera de varios postulantes presidenciales que denunciaron "irregularidades" y un presunto trato de favor hacia Noboa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que culpan de no haber tomado medidas frente a las cuestionadas acciones del mandatario.

Mientras tanto, en un hotel de la zona financiera de Quito, Acción Democrática Nacional había preparado una gran celebración que quedó suspendida y en absoluto silencio. Nadie del movimiento oficialista salió a hablar para comentar los resultados, cuando al inicio se esperaba la aparición del presidente.

Parlamento dividido

Si bien los resultados para la Asamblea Nacional (Parlamento) aún son incipientes, todo hace indicar que Legislativo también quedará partido en dos, con un gran bloque para ADN y otro para el correísmo.

Y con miras a la segunda vuelta será clave el apoyo que puedan recibir de otros líderes que han obtenido votaciones minoritarias, especialmente el candidato izquierdista del movimiento indígena Leonidas Iza (Pachakutik), al que González ya ha llamado a la unidad.

La jornada electoral tuvo una participación mayor al 83 % y se celebró bajo fuertes medidas de seguridad, con un gran despliegue de policías y militares, debido al "conflicto armado interno" que desde hace más de un año Noboa declaró para luchar contra el crimen organizada y la escalada de violencia e inseguridad en el país.

Lee también: Primeros resultados alejan a Noboa de la posibilidad de ser reelegido en primera vuelta

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

FMV advierte sobre suspensión a médicos que incurran en el comercio publicitario de la salud

FMV advierte sobre suspensión a médicos que incurran en el comercio publicitario de la salud

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Noticias Relacionadas

Zulia

Más de mil 200 familias zulianas beneficiadas con instalación de transformadores

Las labores fueron ejecutadas de manera simultánea por cuadrillas técnicas que se desplegaron en los 21 municipios
Zulia

Vecinos de la 9B y la 67 B claman por ayuda ante alcantarilla desbordada

Habitantes y transeúntes de la intersección de la avenida 9B con la calle 67 Cecilio Acosta denuncian una problemática que…
Política

Delcy Rodríguez acusa a la DEA de ser el "mayor cartel de drogas" que existe en el mundo

La vicepresidenta sostuvo que el país sabrá defender con "firmeza la integridad territorial
Nacionales

La venezolana NorKys Batista fue eliminada de Top Chef Vip

La venezolana NorKys Batista fue eliminada este jueves 21 de agosto del reality Top Chef VIP. En la tabla de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025