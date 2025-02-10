Ecuador irá a segunda vuelta electoral el próximo 13-Abr: El presidente Noboa y la correísta González los contrincantes

Las elecciones presidenciales de Ecuador se definirán en una segunda vuelta el domingo 13 de abril que volverá a enfrentar al actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, quienes ya protagonizaron el balotaje de las elecciones extraordinarias de 2023.

En los comicios celebrados este domingo, Noboa y González concentraron el 88,27 % de los votos válidos, lo que constata la polarización que ha caracterizado a este proceso desde su campaña electoral, que giró siempre en torno a ellos dos pese a haber otros catorce candidatos en contienda.

Con un avance del 83,75 % en el escrutinio, el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) logró el 44,63 % de los votos válidos, mientras Luisa González obtuvo el 43,81 %.

Si bien un sondeo a boca de urna proyectó una posible victoria de Noboa en primera vuelta, este escenario se diluyó rápidamente cuando los primeros resultados mostraron que se quedaba por debajo de la barrera de 50 % de los votos.

En tercer lugar figura el izquierdista candidato del movimiento indígena Leonidas Iza (Pachakutik), con el 4,92 % de los votos, seguido de la activista ambiental Andrea González Náder (Sociedad Patriótica), con un 2,71 %. Los otros doce candidatos no llegan ni siquiera al 1 % de votos cada uno.

Polarización

Estos resultados marcan nuevamente una polarización en Ecuador con el presidente Noboa instalado como principal punta de lanza del anticorreísmo frente al legado progresista del expresidente Correa, que cuenta todavía con una base fiel de votantes y que ahora ha logrado concentrar electores descontentos con el actual mandatario.

En la segunda vuelta de 2023, Noboa ya se impuso a González en las elecciones extraordinarias de 2023, cuando dio la sorpresa al proclamarse vencedor de la contienda para completar el mandato 2021-2025 que no culminó el presidente Guillermo Lasso tras su salida anticipada del poder.

Para González, estos son los mejores resultados del correísmo sin Correa como candidato, que permanece en Bélgica en calidad de refugiado tras haber sido inhabilitado políticamente y condenado en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción en el caso de la financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País.

El correísmo venía de registrar en las primeras vueltas de las tres últimas elecciones un 39,96 % con Lenín Moreno en 2017, un 32,72 % con Andrés Arauz en 2021 y un 33,61 % con González en 2023.

"Una gran victoria" para González

Tras quedar patente que Noboa se quedó lejos de ganar en la primera vuelta, González consideró estos resultados como una "gran victoria".

"Somos los grandes vencedores. Nos enfrentamos contra un ‘candidato-presidente’ que usó los bienes del Estado para hacer campaña electoral", criticó González.

"Ha violado toda la normativa legal, ha cometido un acto ilícito al usar los bienes y recursos del Estado para hacer campaña presidencial. A eso nos hemos enfrentado. Ha hecho uso de su facultad para emitir decretos para nombrar a una nueva vicepresidenta", continuó diciendo.

González se refirió así al hecho de que Noboa hizo campaña sin pedir licencia del cargo y delegarlo a la vicepresidenta Verónica Abad, con quien está enfrentado, sino en una vicepresidenta interina que él nombró por decreto, en contra de lo dictaminado por la Corte Constitucional.

Por ello, durante la jornada electoral, la candidata correísta fue la primera de varios postulantes presidenciales que denunciaron "irregularidades" y un presunto trato de favor hacia Noboa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que culpan de no haber tomado medidas frente a las cuestionadas acciones del mandatario.

Mientras tanto, en un hotel de la zona financiera de Quito, Acción Democrática Nacional había preparado una gran celebración que quedó suspendida y en absoluto silencio. Nadie del movimiento oficialista salió a hablar para comentar los resultados, cuando al inicio se esperaba la aparición del presidente.

Parlamento dividido

Si bien los resultados para la Asamblea Nacional (Parlamento) aún son incipientes, todo hace indicar que Legislativo también quedará partido en dos, con un gran bloque para ADN y otro para el correísmo.

Y con miras a la segunda vuelta será clave el apoyo que puedan recibir de otros líderes que han obtenido votaciones minoritarias, especialmente el candidato izquierdista del movimiento indígena Leonidas Iza (Pachakutik), al que González ya ha llamado a la unidad.

La jornada electoral tuvo una participación mayor al 83 % y se celebró bajo fuertes medidas de seguridad, con un gran despliegue de policías y militares, debido al "conflicto armado interno" que desde hace más de un año Noboa declaró para luchar contra el crimen organizada y la escalada de violencia e inseguridad en el país.

Noticia al Día/Con información de EFE